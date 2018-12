Alles über Flipsyde und die Eminem-DVD in der Galerie!

Die DVD "Eminem - Sein wahres Gesicht" ist seit dem 25. August 2005 im Handel. Durch Interviews mit Eminems Freunden und Verwandten bekommt man in dieser biografischen Doku einen Einblick in Ems Leben - wie wurde aus Marshall Mathers III einer der größten Rapper aller Zeiten? Bonusmaterial: - Eminemss Schreibtechnik - Die Bedeutung von Eminems Tätowierungen - Mr. Cartoon: Eminemss Tätowierer - Musikvideos - Foto- und Animationsgalerie - Freeestyle von Treach im Studio - Audiokommentare des Regisseurs - Entfallene Szenen - Unveröffentlichte Trailer - Unveröffentlichte Audioauszüge Technische Details: Originaltitel: "EMINEM ? Sein wahres Gesicht" Genre: Musik DVD DVD Format: DVD 9 Regionalcode: 2 FSK: ab 12 Jahre Laufzeit: ca. 75 min. plus 40 min. Bonus-Material Bildformat: Widescreen 4/3 Tonformat: Dolby Digital 5.1 Sprache: deutsch, englisch, französisch Untertitel: deutsch, französisch