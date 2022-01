Alien-Mann Horror-OP: 33-Jähriger will aussehen wie ein Außerirdischer

Finger amputiert, Zunge gespalten und Co.: Alien-Mann schockt mit Horror-OPs

Aussehen wie ein Alien, das ist der große Traum von Anthony Loffredo, der mit seinem Körper das "Black Alien Project" gestartet hat. Während einige versuchen, wie eine menschliche Barbie auszusehen, will sich der 33-Jährige mit diversen Operationen so umgestalten, dass er aussieht wie ein Außerirdischer.

Auf seinem Instagram-Profil @the_black_alien_project schockt er immer wieder mit krassen Horror-OPs: Er ließ sich seine Ohren, Nase und Lippen abschneiden und die Zunge spalten. Außerdem ließ er sich kürzlich zwei Finger amputieren, um wie ein Alien auszusehen, die zweite Hand soll folgen. Zusätzlich ist sein ganzer Körper mit Tattoos, Piercings, diversen Implantaten für Hörner, Beulen und Co. versehen. Wenn man Anthony so sieht, könnte man meinen, dass er schon ein Alien ist, doch seiner Meinung nach, ist er gerade bei 35 % seiner Transformation …

Aussehen wie ein Außerirdischer: Darum will Anthony Loffredo zum Alien-Mann werden

Anders als der Alien Junge vom Mars, behauptet Anthony Loffredo nicht, dass er ein Außerirdischer sei – er will nur wie einer aussehen. Der Engländer bereist gerade die ganze Welt, um seine gruseligen Operationen durchzuführen, da sie in seiner Heimat verboten sind.

"Seit ich sehr jung bin, begeistern mit Mutationen und Transformationen des menschlichen Körpers. Ich hatte einen Klick-Moment als ich Security-Mann war. Ich habe festgestellt, dass ich mein Leben nicht so lebe, wie ich möchte", gesteht der Alien-Mann in einem Interview. Also begann er sein Leben mit 24 Jahren umzukrempeln und sich in einen Außerirdischen zu verwandeln. Anthony ist sehr stolz auf sein Aussehen und bereut nichts an seiner Veränderung. In Zukunft sollen noch viele weitere Horror-Operationen folgen: Angeblich will der Alien-Mann Teile seiner Haut durch Metall ersetzen. Für ihn sind seine Veränderunge Kunst, eine Art seinen inneren Frieden zu finden und glücklich zu sein.

