Albert Einstein geheime Glücks-Theorie: So berechnet man Glück

Albert Einstein – Mehr als ein Physik Genie

Albert Einstein ist bekannt für seine mathematischen und physikalischen Formeln und jedes Kind kennt seine Relativitätstheorie und E = mc2

Auch wenn Einstein bereits vor über sechs Jahrzehnten verstarb – noch heute sind seine Berechnungen und Aussagen nicht überholt und leiten moderne Physiker*innen in ihren Berechnungen an. Doch Einstein dachte über mehr nach als Naturgesetze und komplizierte Formeln. Der deutsche Physiker sinnierte auch viel über das Leben, Gefühle und Glauben.

Und wie wir alle, fühlte sich Einstein vom Streben nach Glück angetrieben – und auch hierzu hat er eine wichtige Formel erstellt (keine Angst, die verstehen auch alle Nicht-Mathe-Nerds 😉)

Einstein: Ein Star seiner Zeit

Im Jahr 1922, ein Jahr nachdem er den Nobelpreis erhalten hatte, reiste Einstein für Vorträge nach Japan. 2.000 Pfund soll er als Gage dafür erhalten haben … Damals ein Vermögen! Außerdem wurde der Physiker überwältigt von vielen Bewunderern, die ihm täglich die Hände schütteln wollten oder um ein Autogramm baten.

Einstein war ein Star! Und genau zu dieser Zeit soll der damals 43-Jährige sehr viel über die Frage „Was ist Glück?“ nachgedacht haben.

Die Einstein’sche Glücksformel

Erzählungen zu Folge, gab Einstein während dieser Reise bei einem Aufenthalt in einem Hotel eine Bestellung beim Room-Service auf. Dem Hotel-Anstellten drückte er bei der Lieferung seiner Bestellung aber kein Trinkgeld in die Hand, sondern einen Zettel mit einer Notiz. Darauf stand:

„Stilles bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe.”

Es ist unklar, warum Einstein kein Geld, sondern diese Notiz überreichte. Aber: diese kleine Botschaft enthält Einsteins Glücks-Formel.

Die Glücksformel (linkes Blatt) verfasste Einstein auf einem Notizblock des Imperial Hotel in Tokyo während einer Japan-Reise. AFP Contributor / getty images

Einsteins Glücks-Formel erklärt

Einstein ist bekannt dafür, seiner Zeit voraus gewesen zu sein. Das gilt nicht nur für Aussagen zu schwarzen Löchern, Lichtgeschwindigkeit und Co. – die Jahrzehnte später belegt werden konnten. Auch seine Glücksformel gilt heute mehr denn je!

So wusste Einstein schon damals, dass das Streben nach schönen Dingen, Erfolg und Ansehen nichts mit echtem Glück zu tun hat. Stattdessen sorgt die ständige Jagd danach für eine innere Unruhe – wohl das Gegenteil von Glück.

Psycholog*innen bestätigen Einsteins Glücks-Tipp

Witzig, dass Einsteins Glücksformel fast 100 Jahre nachdem sie verfasst wurde, auch heute anwendbar ist.

Denn heute scheinen materielle Güter, Markenklamotten oder auch Auszeichnungen – zu denen übrigens auch Likes und Follower-Zahlen auf den sozialen Medien zählen – für viele Menschen super wichtig zu sein. Erfolg und Ansehen wird daran gemessen. Ein Fehler, wenn man nach Einsteins Glücks-Theorie geht.

Und auch Psycholog*innen weltweit bestätigen, dass Einsteins Aussage eine große Wahrheit in sich trägt. Frank T. McAndrew, Professor der Psychologie am Knox College in Galesburg / Illinois, schreibt in einer Analyse von Einsteins Zitat:

„Wir arbeiten jeden Tag hart und versuchen ein Ziel zu erreichen, das uns glücklich machen soll. Leider werden wir nach einer kurzen Glücks-Phase dieses Ziel erreicht zu haben wieder auf den Anfang zurückkatapultiert und wir fühlen uns, wie zuvor – nur um wieder neu nach einem Glücks-Auslöser zu suchen – von dem wir hoffen, dass es uns endlich auch langanhaltend glücklich machen wird!“

Ein ewiger Teufelskreis aus Jagd, gewinnen und wieder erneut jagen.

Das ist Glück

Glück ist ein Drahtseilakt. Wer zu sehr danach strebt, könnte allein und unglücklich zurückbleiben, sorgt sich Einstein.

Die Jagd nach Geld und Erfolg ist seiner Meinung nach der falsche Weg zum Glück. Stattdessen gibt es – auch nicht von Einstein – leider aber keine einfache Erklärung, was Glück ist. Aber: So muss wohl jeder ganz allein in sich selbst hineinhorchen und herausfinden, was einen wirklich happy macht. Und das still, bescheiden und ruhig – so beginnt das Glück, prophezeit Einstein.

Wertvolle Geste

Einsteins Notiz von damals jedenfalls brachte neben seiner wundervollen Glücksformel aber auch materielles „Glück“. Der Zettel, welchen Einstein dem Zimmerservice-Angestellten überreichte, wurde 2017 von einem Nachkommen des Hotel-Angestellten für 1.56 Millionen Dollar auf einer Auktion verkauft.

