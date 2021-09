“After Love": Das hat Hero Fiennes-Tiffin so richtig geschockt

„After“-Star vom Fan-Hype überrascht

Die beiden „After“-Hauptdarsteller Hero Fiennes-Tiffin und Josephine Langford sind bereits seit ein paar Wochen zusammen mit Buchautorin Anna Todd auf Promo-Tour. Egal, wo das Dreiergespann auftaucht: Überall rasten die Fans so richtig aus. Und das, obwohl sie bisher ja nur das Buch und den Trailer zum Film kennen, der ab 11. April in den deutschen Kinos laufen wird. Von dem gigantischen Hype ist vor allem einer total überrascht: Hero Fiennes-Tiffin, der in der Verfilmung die Rolle des „Hardin Scott“ übernimmt. Das verriet der 21-Jährige jetzt in einem Interview.

Hero Fiennes-Tiffin: „Ich muss hinterm Mond gelebt haben“

Demnach musste Anna Todd, die die „After“-Bücher geschrieben hat, den Schauspieler erst mal darauf vorbereiten, wie groß die Fanbase schon war, bevor überhaupt die Dreharbeiten zum Kinofilm begannen! Denn Hero hatte davon so überhaupt nichts mitbekommen. „Ich war geschockt“, gab der gebürtige Londoner zu. „Ich muss hinterm Mond gelebt haben. Ich habe das Ganze etwas unterschätzt“, so der Schauspieler weiter. Diesen „Schock“ empfand der „Hardin“-Darsteller allerdings nicht als negativ. „Es hat mich angenehm überrascht“, sagte Hero Fiennes-Tiffin.

