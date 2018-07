Adventure-Perlen ab Mittwoch auf Steam

Adventure-Fans aufgepasst: Lucas Arts bringt die wahrscheinlich größten Perlen der Spielgeschichte auf der Online-Plattform Steam und Xbox Live für Xbox 360. Ab 8. Juli 2009 stehen Schmankerl wie "Loom", "The Dig" oder "Indiana Jones and the Fate of Atlantis" zum Download auf der Online-Plattform Steam bereit. Eine Woche später folgen die Versionen für Xbox Live. Auch neuere Titel wie "Lego Indiana Jones: The Original Adventure" finden sich im Steam-Portfolio

Ein Freudenschrei gellt durch die Foren deutscher Abenteuer-Freunde: Das Beste des Genres wird ab dem 8. Juli auf der Onlineplattform Steam erscheinen und in der Woche darauf auf Xbox Live. Wohl jeder wird sich an diese eine legendäre Szene in ?The Secret of Monkey Island? erinnern: In der Scum-Bar steht ein grimmig dreinschauender Pirat, auf seiner Brust klemmt ein Button mit der Aufschrift ?Ask me about Loom?.

?Loom? ist ein magischer Weber, der Zaubersprüche webt. Das interessante ist, dass es nicht dieses typische ?Benutze?, ?Untersuche? etc.-Interface hat, sondern Loom sämtliche Aktionen mit einem magischen Webstab intonieren musste. Sprich, durch Tonlaute hat er Türen geöffnet oder damit zum Schluss den Webstuhl zerstört, auf dem die Welt gewoben wurde. Der Spieler muss sich sämtliche Melodien aufschreiben und nach und nach erforschen. Es war eines dieser Spiele, bei dem Abenteuer-Freunde mit Bleistift und Zettel neben ihrem Monitor saßen.

Neben ?Loom? bietet Lucasarts am Mittwoch folgende Spiele-Highlights zum Download an:

?Indiana Jones and the Fate of Atlantis?. ?Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? sowie ?The Dig?. Außerdem im Angebot: Neuere Titel wie ?Lego Indiana Jones: Die legendären Abenteuer?, Thrillville: Verrückte Achterbahn? ?Star Wars: Republic Commando? und ?Star Wars: Starfighter?. Einen Preis nannte man noch nicht, wird sich aber wohl um die fünf Euro, beziehungsweise 400 Microsoft Points bewegen.

