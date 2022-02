Adele: Drohungen vom Ex

Adele ist wieder da!

Anfang November war es so weit. Nach über sechs Jahren beendete Ausnahmetalent Adele ihre Musik-Pause und stand wieder für ein Konzert auf der Bühne. Sie überzeugte (wie man es von ihr kennt) mit ihrer bezaubernden Stimme und war musikalisch komplett on point. Die Aufregung und Adeles Nervosität brachten sie allerdings zum Weinen! Sie stand eben schon lange nicht mehr auf einer Bühne und konnte ihre Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Karrieretechnisch ist Adele wieder auf Hochtouren. Am 19. November erschien ihr neues Album "30" und auch in Sachen Liebe läuft es wieder sehr gut für die 33-Jährige. Aber das war nicht immer so!

Ihr Ex-Freund bedrägte sie

Wie wir wissen, hatte Adele leider schon den ein oder anderen Liebeskummer in ihrem Leben. Aus ihrer Trauer und den zerbrochenen Liebesbeziehungen hatte sie aber viele Inspirationen für ihre größten Hits. Das merkte auch ihr Ex! Nach dem Schluss war, brachte Adele ihre ersten Hits "Hometown Glory" und "Chasing Pavements" auf den Markt. Zwei Top-Songs aus ihrem ersten Album "19". Millionen Exemplare wurden verkauft und Adele war plötzlich berühmt. Da meldete sich auf einmal ihr Ex-Freund wieder. „Eine Woche lang hat er mich jeden Tag angerufen und wollte eine finanzielle Entschädigung von mir, weil ich über meinen Liebeskummer singe. Er meinte, er hat einen Teil dazu beitragen, dass die Songs entstanden sind und wollte unbedingt dafür bezahlt werden!“, so Adele in einem Interview. Er redete immer wieder auf Adele ein, wollte sie unter Druck setzen und drohte ihr auch zwischenzeitlich. Aber Adele machte ihm eine klare Ansage und nach einigen Anrufen hatte er es endlich verstanden.

