Abstimmung: Wer soll "GNTM 2019" gewinnen?

Am 23.05.2019 ist es soweit: Die strahlende Gewinnerin von „Germanys next Topmodel 2019“ wird gekürt. Diesmal findet die ganze Veranstaltung im Düsseldorfer ISS-Dome statt. Und alle sind schon ganz gespannt, wer sich am Ende den Titel holt.

Seit Wochen kämpfen die Mädchen von „Germanys next Topmodel 2019“ um den großen Sieg der ProSieben-Show. Der große Traum der zehn verbleibenden Mädchen ist es, ins große Finale zu kommen und die 14. Staffel von GNTM zu gewinnen. Wer am Ende das Rennen macht, erfahren wir beim großen Finale am 23.05.2019.

Und wir in der BRAVO-Redaktion sind natürlich auch schon mega gespannt, wer in diesem Jahr seine Mitstreiter abhängen wird. Die Meinungen darüber gehen allerdings sehr auseinander. Deshalb fragen wir jetzt euch: Wer hat eurer Meinung nach den Titel „Germanys next Topmodel 2019“ verdient?

Stimmt jetzt ab!

Abstimmen

