Kondome: Gibt es eine Altersbegrenzung für den Kauf?

Ab wann darf ich Kondome kaufen?

Für den Kauf von Kondomen gibt es keine Altersbeschränkung. Deshalb können Jungen und Mädchen auch ohne Bedenken Kondome auch schon vor dem ersten Sex zum Anschauen kaufen. Oder du kaufst dir die Kondome gleich für eure Verhütung. Testen können Jungs das Kondom zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung, wenn der Penis steif ist. So findest du auch schnell heraus, wie das Kondom richtig sitzt! Ebenfalls wichtig: Kondome müssen passen, also dürfen weder einschneiden noch Falten schlagen. Denn sonst könnten sie reißen oder abrutschen. Um herauszufinden welche Kondomgröße die Richtige für einen ist, können Jungs erstmal die Standardgröße (52 mm) ausprobieren. Sollte diese nicht richtig passen, ist das kein Grund zur Sorge! Denn Kondome gibt es in unterschiedlichen Größen, sodass für jede Penisgröße und Penisform etwas dabei ist. Die Frage "Ab wie viel Jahren darf man Kondome kaufen?" braucht dir also keine Angst machen. Es gibt hier keine Beschränkung.

Falls du unter 18 Jahre alt bist, brauchst du für den Kauf über Amazon.de die Zustimmung eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten.

Warum beim Sex ein Kondom verwenden?

Die meisten Jugendlichen verwenden bei ihrem ersten Mal ein Kondom. Das ist eine gute Entscheidung, denn Kondome sind als Verhütungsmittel einfach unschlagbar und das gleich aus mehreren Gründen: Zum einen geben nur sie auch Jungs die Möglichkeit, für Verhütung zu sorgen. Zweitens schützen sie nicht nur vor ungewollter Schwangerschaft, sondern auch vor allen sexuell übertragbaren Krankheiten, wie zum Beispiel Aids oder Herpes. Doch es gibt noch mehr, was für Kondome als Verhütungsmittel spricht: Sie sind nicht teuer, leicht in jeder Tasche unterzubringen und man kann sie sogar im Supermarkt kaufen. Man bekommt sie in verschiedenen Größen und Farben, sogar in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen!

Über Dr. Sommer:

Das Dr. Sommer-Team steht seit über 50 Jahren für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung unter dem Dach der Marke BRAVO. Das Team ist beratend tätig und unterstützt bei Themen wie Pubertät, sexuelle Identität, Beziehungen, physische und psychische Gesundheit, Liebe, Sexualität und Entwicklung. Dennoch ersetzt unsere Beratung nicht den Besuch bei Facharzt oder -Psychologen. Hast du eine Frage an unser Team? Schreib uns eine E-Mail mit Betreff "Dr Sommer Frage" an drsommerteam@bravo-family.de

