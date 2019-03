K11Fan93: Wieso heißt deine Single nun "Coffee to go" und nicht "So bizarre"? BRAVO.de-Branco: "So bizarre" war eigentlich als erstes als Single gedacht... BRAVO.de-Branco: dann hat sich die Plattenfirma aber doch für "Coffee to go" entschieden. BRAVO.de-Branco: Aber "So bizarre" ist als Extra-Track auf der Single, die am 21. April veröffentlicht wird!