Dumme Sprüche in der Schule? Wir haben die besten Antworten!

Dumme Sprüche in der Schule nerven tierisch!

Ständig nerven dich dieselben Klassenkameraden mit denselben blöden Sprüchen? Ob beleidigend oder einfach nur richtig dumm: Wir haben die nervigsten Sprüche gesammelt und liefern dir zu jedem die passende Antwort. Denn eines sollst du wissen. Kann man cool auf einen blöden Spruch kontern, so nimmt man seinen Hater richtig den Wind aus den Segeln und lässt ihn sprachlos zurück. Also lerne von dir selbst überzeugt zu sein, destruktive Kritik und Hate nicht an dich ran zu lassen und den "Klugscheißern" da draußen die Stirn zu bieten. 😊

Mut haben und coole Sprüche raushauen

Du wirkst viel selbstbewusster, wenn du einen coolen Spruch parat hast. Hast du einen dieser coolen Sätze schon mal irgendwo gelesen?

– Was guckst Du so?

Sorry, meine Augen machen das nunmal, wenn sie offen sind.

– (Du wirst ständig unterbrochen)

Seh ich eigentlich aus wie eine Bratwurst oder warum gibst du deinen Senf dazu?

– Gibt’s Dich auch in schön?

Gibt’s Dich auch in intelligent?

– Wenn ich Du wäre, würde ich [was auch immer jetzt für ein blöder Tipp kommt]!

Wenn ich Du wäre, wäre ich gern ich.

– Auf jede blöde oder unsinnige Anrede.

Entschuldige, ich muss eingeschlafen sein. Was hast du gesagt?

– Du kannst ja nichtmal einen Ball werfen!



Hey, gratuliere! Du bist der Erste, der das erkannt hat!

– Deine Zahnspange sieht scheiße aus.

Von mir aus. Wenn Du Dich dadurch besser fühlst.

– Oh man, bist Du peinlich!

Das war nicht gut betont. Versuch es nochmal.

– Du bist fett!

Kannst Du das auch rückwärts sagen? Nein? Dachte ich mir.

