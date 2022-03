Himbeer-Bananen-Smoothie mit Leinsamen

Dieser Smoothie geht ganz einfach und schmeckt super lecker. Ein echt easy Frühstück to go! Jeder kann nach seinem Geschmack etwas dazu fügen oder auch weglassen. Smoothies schmecken am besten, wenn man sie so einfach wie möglich hält, damit die einzelnen Zutaten auch gut zu schmecken sind. Eine Prise Pistazien oder Mandeln geben dem Smoothie eine nussige Note. Der Schuss Honig rundet dann alles mit seiner Süße ab. Die Leinsamen haben wertvolle Omega 3 Fettsäuren, welche besonders gut für die Herzgesundheit sind. Gutes Herz, gute Gesundheit. Leinsamen, Chiasamen, Nüsse – das ist alles Brainfood und super gut zum aufpimpen deines Essens geeignet!

Zutaten:

1 reife Banane

200g Himbeeren

200ml Joghurt

1 TL Leinsamen

1 TL Honig

2 TL gehackte Pistazien oder Mandeln

Zubereitung:

Einfach alles zusammen in den Mixer geben und so lange pürieren, bis alles schön cremig geschlagen ist.

istock/zefirchik06

Arbeitszeit: ca. 5 min​

Italienische Wraps mit Mozzarella und Tomate

Durch diese Wrap-Frückstücksidee zum Mitnehmen bekommst du in deinen Alltag einen italienischen Flair. Sie sind sehr erfrischend und halten dich lange satt.

Zutaten für 2 Portionen:

Mozzarella

2 Tomaten

2 EL Pesto

Salat

1 EL Balsamico

1 1/2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

2 Wraps oder Tortillas

Zubereitung:

Mozzarella in 1 cm große Stücke schneiden und mit dem Pesto vermischen. Tomaten waschen und würfeln. Salat zerteilen, waschen und in 1 cm breite Streifen schneiden. Balsamicoessig und Öl verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann mit Tomaten und Salat mischen. Wraps zu Tüten rollen und mit Salat-Tomaten-Mischung und Mozzarella einfüllen. Buon appetito! #vegetarisch

iStock/Elena_Danileiko

Arbeitszeit: ca. 15 min

Schmackhafte Müslikugeln

Diese kleinen Wunderkugeln geben dir mehr Energie als du denkst. Für dein Lunch oder als Snack zwischendurch, sind diese Energiebälle einfach bestens geeignet. Und Müsli geht einfach immer. Ist schließlich gesund und somit perfekt als Frühstück to go!

Zutaten für 4 Personen:

200 g Haferflocken, zart

1 Banane

3 EL Rosinen

100 g Haselnüsse, gemahlen

2 EL Honig

ein Schuss Milch

evtl. Vanille

evtl. Kokosraspeln

evtl. Trockenfrüchte

evtl. Kakaopulver

Zubereitung:

Die Banane zerdrücken, alle weiteren Zutaten ohne die Milch hinzufügen und zu einem gut formbaren, nicht mehr klebrigen Teig verarbeiten. Um den Teig fester werden zu lassen, nach Bedarf noch mehr Nüsse hinzufügen. Sollte der Teig zu krümelig sein, können wenige Esslöffel Milch die Masse geschmeidiger werden lassen. Nun walnussgroße Kugeln formen und genießen. Dieses "Grundrezept" kann man wunderbar mit weiteren Zutaten variieren: Zum Beispiel Vanille hinzufügen, in Kokosraspeln oder Kakaopulver wälzen oder mit anderen Trockenfrüchten oder Nüssen abwandeln. Luftdicht verpackt und im Kühlschrank gelagert, können die Kugeln einige Tage halten. Also hast du länger etwas von den Leckereien! 😊

iStock/Anna Kurzaeva

Arbeitszeit: ca. 10 min

Joghurt mit Müsli und Früchten

Das mag doch jeder, oder?! Joghurt mit Müsli und Früchte der Saison. Dieser gesunde Frühstückssnack geht ganz schnell und schmeckt einfach immer gut. Dabei kann auch nichts schief gehen, denn du kannst alles hinzufügen was du magst. Zum Mitnehmen füll einfach alles in ein Glas oder eine Schale mit Deckel und schon bist du fertig. Lass es dir dein Frühstück zum Mitnehmen schmecken!

Zutaten:

Müsli deiner Wahl (am Besten Birchermüsli oder einfach Haferflocken)

Joghurt (oder auch z.B. Kokos-, Soja- oder Früchtejoghurt)

Obst deiner Wahl (am Besten das Obst der Saison)

evtl. Kokosflocken

evtl. Chiasamen

evtl. Leinsamen

evtl. Schokodrops

Zubereitung:

Bei diesem Rezept kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. So würden wir unseren Joghurt schichten (von unten nach oben): Müsli, Joghurt, Obst, Müsli, Joghurt, Chia- und Leinsamen, Obst und zum Schluss noch als Topping, Kokosflocken und Schokodrops. PS: Du kannst auch zu einem veganen Joghurt reifen. Es gibt eine große Auswahl an Marken, die pflanzliche Joghurt anbieten! (Diese sind wirklich sehr lecker! 😍)

iStock/Foxys_forest_manufacture

Arbeitszeit: ca. 5 min

Bananen-Haferflocken-Pancakes mit Topping

Natürlich werden Früchte immer am gesündesten sein in dem Ranking der gesunden Frühstücksideen to go, aber man braucht ja auch eine gewisse Abwechslung. Außerdem wenn du auf Zucker verzichtest und auf Sirup oder andere extremen Toppings, dann sind Pancakes viel gesünder als man denkt. (Als Topping Blaubeeren oder anderes Obst zu nehmen ist extrem lecker! 😋) Aber nun mehr zu den Zutaten. ⤵️

Zutaten:

½ Banane

40 g Haferflocken

40 g Mehl (noch gesünder wäre Buchweizenmehl, Mandelmehr, Dinkel oder Kokosmehl)

1 TL Backpulver

50 ml Milch

½ TL Kokosöl

Zubereitung:

Das Mehl deiner Wahl mit dem Backpulver und den Haferflocken vermischen. Banane mit einer Gabel zerdrücken und hinzugeben. Anschließend Milch je nach gewünschter Konsistenz hinzufügen. Teig nun ein wenig ruhen lassen, dieser dickt mit der Zeit noch etwas an. Bei Bedarf noch Milch hinzugeben. Nun die pancakes mit ein klein wenig Öl/Butter/Magarine in der Pfanne braten. Zum Schluss die pancakes, mit beliebigen Zutaten toppen. #vegetarisch

istockphoto

Arbeitszeit: ca. 15 Min

Avocado-Shake

Vegetarischer Shake gefällig? Wusstest du, dass grüne Shakes zu den gesündesten Shakes gehören? Also auch ein Grünkohl-Shake ist extrem gesund und reichhaltig. Aber wenn es dann doch Avocado sein soll, dann ist dieser Drink genau das Richtige für dich. Hier kommt dein Frühstück to go! ⤵️

Zutaten:

1 große, sehr reife Avocado

250 ml Milch

120 g Vanille-­Joghurt

1 TL ­Honig

8 ­Eiswürfel

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Mixer geben und eine Minute lang pürieren. Super easy, vegetarisches und schnelles Frühstück to go! Und wenn du wieder auf einen veganen Joghurt zurückgreifst, dann hast du einen veganen Shake. Der Drink macht richtig satt und ist unglaublich lecker. Schlürf dich happy! 🥤

Quinoa Powersalat mit Tomaten und Avocado

Zu guter Letzt noch ein eine andere gesunde Frühstücksidee zum Mitnehmen: Ein nussiger und cremiger Salat, der super schmeckt! 🥗 Am besten ist es, wenn du am Abend davor die Quinoa schon vorkochst, denn dann kann er über Nacht trocknen und du sparst dir morgens Zeit. Avocado enthält super gesunde Fette und hat sich schon zum Frühstücksklassiker gemausert.

Zutaten:

100g Quinoa

Wasser um Quinoa aufzukochen

1/2 Salatgurke

1/2 Avocado

4 Cocktailtomaten

Petersilie

Salz

Pfeffer

Olivenöl

Chilli aus der Mühle

Zubereitung:

Die Quinoa im Sieb waschen, im Topf mit Wasser bedecken und 20 min kochen lassen. In der Zwischenzeit Tomaten, Gurke und Avocado würfeln und Petersilie hacken. Wenn die Quinoa eine Konsistenz von weichem Reis hat, sollte man es unter Wasser abbrausen. Danach Quinoa abtropfen lassen und mit den Gemüsewürfeln und der Petersilie vermischen, salzen und je nach Geschmack noch etwas pfeffern. Etwas Olivenöl und Chilli dazu geben und fertig ist der Power-Salat.

iStock/OksanaKiian

