6ix9ine: Erfolg im Gefängnis

Der (noch immer!) mega erfolgreiche Rap-Star 6ix9ine sitzt derzeit im Knast . Im Dezember diesen Jahres soll er endlich frei kommen. Krass: Anschließend wird 6ix9ine an einen unbekannten Ort fliehen – aus Angst, zu sterben. Obwohl er in letzter Zeit einen Rückschlag nach dem anderen verschmerzen musste, erreichte in seiner Gefängniszeit jetzt einen Meilenstein: Vor Kurzem erreichte nämlich sein Song "BEBE", den er gemeinsam mit Anuel AA aufnahm, die eine Milliardenmarke an Klicks auf YouTube. Mega!

Neuer Plattenvertrag für 6ix9ine

6ix9ine hat eine extrem turbulente Karriere hinter sich: Im Oktober 2017 wurde er mit seinem Erfolgs-Album „Gummo“ weltberühmt und zum absoluten Phänomen. Sein Markenzeichen? Die verrückte, bunte Mähne und seine aggressive Rap-Technik. Eine noch nie dagewesene Kombi! Der Newcomer schaffte es damit innerhalb einen Jahres zum Weltstar. Doch dann kam der Schock: Im November 2018 wurde der US-Rapper aufgrund von mehreren Straftaten zur Haft verurteilt . Es drohten 6ix9ine 47 Jahre Knast! Das Ende seiner steilen Karriere? Erst Mal – aber sicher nicht für immer! Ende 2019 unterschrieb 6ix9ine nämlich bereits einen neuen Plattenvertrag im Wert von zehn Millionen Dollar. Das Album nach dem Knast soll schon in der Mache sein!

6ix9ine ist kein Vorbild

Ein gutes Vorbild ist 6ix9ine nach all seinen Straftaten bestimmt nicht. Im BRAVO-Interview beim Hype Festival in Oberhausen verriet uns der Star vor Haftantritt aber, dass er das auch gar nicht sein will. Tekashi 6ix9ine sagte damals: "Ich will kein Vorbild sein. Ich will einfach nur meine Meinung sagen! Ich möchte auf keinen Fall, dass junge Fans sich genau wie ich 69 Tattoos stechen lassen!" Wir sind gespannt, wie es mit der Zukunft des Rappers weitergeht …

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!