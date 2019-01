6ix9ine: Kommt er jetzt aus dem Knast frei?

6ix9ine: Nächste Woche in Freiheit?

Ziemlich genau zwei Monate ist es jetzt her, seitdem 6ix9ine wegen organisierter Gang-Kriminalität verhaftet wurde. Seitdem fristet der Rapper seinen Alltag in einem Gefängnis in New York. Doch damit könnte schon in wenigen Tagen Schluss sein! Denn jetzt gibt es offenbar Hoffnung für den 22-Jährigen, dass er entgegen der schlimmsten Befürchtungen vielleicht bereits kommenden Dienstag in die Freiheit entlassen wird!

Dieser Tag entscheidet über 6ix9ines Schicksal

Am 22. Januar ist es so weit: 6ix9ine hat einen Gerichtstermin im New Yorker Stadtteil Manhattan, bei dem es für den Musiker um alles oder nichts geht. Denn an diesem Tag soll ein Richter entscheiden, ob der Angeklagte weiterhin hinter Gittern bleiben muss, oder ob er den Gerichtssaal gegen eine Kaution als freier Mann verlassen darf. Medienberichten zufolge soll 6ix9ine, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, bereits extra 1,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro) zur Seite gelegt haben, die er im Falle seiner Freilassung bezahlen müsste. Sollte der Richter jedoch keine Gnade walten lassen, würde das für den Rapper bedeuten, dass er mindestens bis September im Knast bleiben muss. Denn erst dann ist der Beginn für seinen Prozess angesetzt. Dann soll angeblich auch Jeffrey Lichtman (53) anwesend sein, einer der besten Anwälte New Yorks! Er vertritt gerade auch den berühmt-berüchtigten mexikanischen Drogenboss El Chapo (61) bei seinem Prozess in Brooklyn, der bereits im November 2018 begann und noch mehrere Monate andauern soll…

