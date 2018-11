Es vergeht kaum ein Tag, an dem es keine Schlagzeilen über 6ix9ine gibt. Nun schockt der Rapper mit einer heftigen Straftat, die ihn sogar Lebenslänglich ins Gefängnis bringen könnte.

6ix9ine wurde verhaftet

6ix9ine wurde Sonntagnacht in New York verhaftet. Laut TMZ wird dem Rapper illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel und Bandenkriminalität von der New Yorker Staatsanwaltschaft vorgeworfen. 6ix9ine soll ein Mitglied der New Yorker Gang Nine Trey Bloods sein, diese Tatsache geht auch aus mehrerer seiner Songs hervor. Den Berichten von Pitchfork zufolge soll der 22-Jährige an mehreren Schießereien und Überfällen beteiligt gewesen sein. Seine Anwälte beantragten eine Freilassung auf Kaution, dieser Antrag wurde vom Gericht abgelehnt, denn 6ix9ine stelle eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Nun stellen seine Verteidiger erneut einen dringenden Antrag, denn 6ix9ine sei im "Metropolitan Detention Center" nicht sicher. In dem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind besonders gefährliche Straftäter inhaftiert. Da in Amerika berühmte Häftlinge keine Sonderbehandlung genießen, könnte es für den Rapper lebensgefährlich werden.

6ix9ine droht lebenslange Haft

2018 war musikalisch wohl das erfolgreichste Jahr für den Rapper, doch privat ging so einiges schief. Er wurde des Öfteren zu Gericht gebeten. Zuletzt wurde er sogar zu einer vierjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. 6ix9ine hatte 2015 einen pornografischen Film mit einer Dreizehnjährigen aufgenommen und dieses Video anschließend verbreitet. Daraufhin verklagte ihn die Minderjährige. Außerdem attackierte er einen Fan und einen Polizisten. Die Liste der Straftaten von 6ix9ine ist lang. Die neue Anklage könnte nun dafür sorgen, dass der Rapper lebenslänglich ins Gefängnis muss. Sein ehemaliger Manager Shottie und weitere Mitglieder seines Teams wurden ebenfalls verhaftet.

6ix9ine hat Angst um sein Leben und das seiner Familie

Im Knast ist das Leben des 22-Jährigen massiv in Gefahr. Doch der Rapper macht sich vor allem um seine Familie sorgen, denn wie seine Anwälte bestätigten, gab es Morddrohungen gegen seine Mutter und sein Kind. Man geht davon aus, dass die Blood Gang sich an 6ix9ine rächen möchte, denn er hat diese vor ein paar Tagen gefeuert und das sogar öffentlich via Instagram verbreitet. Bis Montag muss sich 6ix9ine noch gedulden, denn da entscheidet der Richter erst, ob der Rapper auf Kaution frei kommt.

Das könnte euch auch interessieren: