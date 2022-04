60 Fragen für Paare

Ihr seid frisch verliebt und wollt euch näher kennenlernen? Oder seid ihr schon eine Weile zusammen und wollt testen, wie gut ihr euch wirklich kennt? Vielleicht seid ihr auch einfach neugierig auf eure*n Partner*in und wollt etwas über ihn*sie erfahren, was ihr im Alltag vielleicht nicht unbedingt erfahren würdet. So oder so haben wir die richtigen Fragen für Paare für euch! Mit unseren 60 Fragen lernt ihr euch bestimmt noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. 🥰 Wer es gerne etwas spielerischer mag: Wir haben auch eine Version von Wahrheit oder Pflicht für Verliebte! Und wer sich einen kleinen Spaß gönnen will, dem können wir unsere peinlichen Fragen an Jungs und Mädels nur ans Herz legen. 😅 Viel Spaß damit!

Fragen für Paare: Zukunftsfragen

Wo möchtest du unbedingt einmal hinreisen?

Was willst du unbedingt mindestens einmal im Leben gemacht haben?

Möchtest du einmal Kinder haben?

Was möchtest du mit mir zusammen unternehmen, was wir noch nie zusammen gemacht haben?

Möchtest du einmal in eine andere Stadt ziehen? Wenn ja, wohin?

Gibt es einen Ort, den du mir gerne in der Zukunft zeigen würdest?

Gibt es ein Hobby, was du immer mal anfangen wolltest?

Worauf freust du dich am meisten? In einer Woche? In einem Jahr?

Wohin soll unsere Beziehung gehen?

Was ist dein Ziel für das nächste Jahr?

Kann ich dir bei einem deiner Ziele helfen? Und wenn ja: wie?

Fragen für Paare: Was ist dein Lieblings…?

Welchen Film magst du am liebsten?

Welche Band feierst du am meisten?

Was ist deine liebste Serie?

Welches Buch ist dein Favorit?

Woran erinnerst du dich in deiner Kindheit am liebsten?

Woran erinnerst du dich in unserer Beziehung am liebsten?

Was magst du besonders an dir?

Was magst du besonders an mir?

Was ist dein liebster Ort auf der Welt?

Was war dein liebstes Date, was wir beide mal hatten?

Was war deine schönste Reise?

Fragen für Paare: Liebe und Sex

Wann hast du dich in mich verliebt? Gab es einen besonderen Moment?

Wie oft warst du verliebt?

Was magst du im Bett besonders?

Was macht für dich guten Sex aus?

Was würdest du im Bett gerne öfter oder überhaupt machen?

Gibt es etwas Unscheinbares (an mir), dass dich anturnt?

Wo hättest du mal gerne Sex?

Wann war der erste Moment, in dem du mich küssen wolltest? Warum da?

Was ist dir besonders wichtig in unserer Beziehung?

Bist du zufrieden mit unserer Beziehung?

Wodurch zeige ich dir besonders, dass du mir wichtig bist?

Welche Momente machen dich besonders sicher in unserer Beziehung?

Welche körperlichen oder emotionalen Gesten schätzt du besonders?

Woran denkst du, wenn du an mich denkst?

Was ist deiner Meinung nach meine beste Eigenschaft?

Was glaubst du, macht unsere Beziehung so stark?

Wer war dein erster Crush und wie war die Person drauf?

Was ist deine größte Lektion aus einer zerbrochenen Beziehung?

Wer neigt zur Eifersucht von uns beiden oder würde es?

Wer ist großzügiger, du oder ich?

Fragen für Paare: Persönliches

Wenn es irgendetwas gäbe, was du an dir ändern könntest, was wäre das?

Für welche Dinge bist du besonders dankbar in deinem Leben?

Wann hast du das letzte Mal geweint?

Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?

Gibt es irgendwelche Leute in deinem Leben (Freund*innen, Familie, sonst eine Person), denen du näherkommen möchtest?

Vertraust du mir?

Gibt es irgendwelche Konflikte (mit mir oder anderen), an denen du noch zu knabbern hast?

Welches Mitglied deiner Familie oder deiner Freund*innen feierst du am meisten?

Gibt es etwas Überraschendes, vor dem du als Kind besonders große Angst hattest?

Wie ist dein Leben jetzt im Vergleich zu dem, was du dir mal vorgestellt hast?

Was ist dir wichtiger: Intelligent zu sein oder freundlich zu sein?

Was ist deiner Meinung nach deine beste Eigenschaft?

Wie gehst du mit Wut um?

Wie gehst du mit Trauer um?

Wenn du auf einmal reich wärst, was würdest du mit deinem Leben tun?

Siehst du dich mehr als Optimist oder als Pessimist?

Welchen Song könntest du komplett auswendig jetzt sofort vor mir singen?

Findest du, es gibt eine „harmlose Lüge“?