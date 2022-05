4 Zeichen, dass jemand heimlich auf dich steht!

Eine Umarmung, die ein bisschen zu lang war, ein Blick, der mehr als eine Deutung zulässt … Es gibt viele Anzeichen, dass dein Gegenüber an mehr als nur Freundschaft interessiert ist.

Aber wie sicher sein? Manche Leute sind eben einfach etwas schüchtern und können nur schwer ihre Gefühle äußern. Das macht es für andere natürlich nicht einfach, diese einzuordnen! Steht er*sie auf dich – oder bildest du dir alles nur ein? Wir haben 4 Anzeichen gesammelt, die darauf hindeuten, dass jemand heimlich auf dich steht. 😍

Die Person ist dir gegenüber sehr offen

Kommt die Person gerne zu dir, um dich nach Rat zu fragen? Scheint es ihr leicht zu fallen, ihre Gedanken und Geheimnisse vor dir zu äußern? Dann zeigt es, dass diese Person sich bei dir wohlfühlt und dir vertraut (super Basis für eine Beziehung 😁). In der Psychologie nennt sich so etwas übrigens „Selbstoffenbarung“. Sie stärkt das Gefühl von Nähe und Intimität in Beziehungen. Und klar, das ist auch bei Freundschaften der Fall, aber wer sagt, dass eine Person, die sich dir so offenbart, sich nicht in dich verlieben könnte?

Er*sie redet nicht über andere potenzielle Partner*innen vor dir

Weißt du, wen die Person eigentlich attraktiv findet? Wen sie mag? Oder wechselt sie gerne das Thema, wenn du so etwas ansprichst?

Dass ein Geheimnis aus dem Liebesleben der Person gemacht wird (zumindest dir gegenüber), kann dafürsprechen, dass sie etwas für dich empfindet! Vielleicht will sie sich offenhalten, dass ihr beide zusammenkommt und möchte dir nicht das Gefühl geben „vergeben“ zu sein. Genauso spricht auch dafür, wenn sie dir gegenüber ständig erwähnt, dass sie Single ist. 😉

Versuche, die Person mal nach ihrem Liebesleben zu fragen und achte genau auf ihre Reaktion! Wird sie rot? Verlegen? Das könnte ein gutes Indiz dafür sein, dass sie sich in dich verguckt hat. 🥰

Die Person versucht, dich zu beeindrucken

Ist dir schon aufgefallen, dass er*sie immer besonders schick aussieht, wenn ihr euch trefft oder er*sie weiß, dass du am Start sein wirst? Oder dass er*sie gerne zu dir herüberblickt, wenn es um die eigenen Leistungen und Erfolge geht? Natürlich kann das auch bedeuten, dass die Person ziemlich angeberisch ist – oder dich einfach nur beeindrucken möchte! Sie möchte, dass du das beste über sie denkst und möglichst im besten Licht vor dir dastehen.

Andere sagen, dass er*sie dich mögen könnte

Manchmal checkt man ja selbst nicht wirklich, was gerade vor sich geht. Da hilft es doch sehr, wenn man Freund*innen hat, die auf das Offensichtliche hinweisen können! „Er schaut dich ganz schön oft an“ oder „Sie redet sehr oft über dich“ sind Signale, dass jemand auf dich stehen könnte! Gerade Außenstehende sehen die Dinge oftmals objektiver und deutlicher – es lohnt sich also, bei deinen Freund*innen einmal nachzufragen oder auf ihre Hinweise genau zu achten.

