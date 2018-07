4 Engel für BRAVO: In geheimer Mission zur Gala!

Backstage bei der Gala zum BRAVO-Geburtstag, ganz nah bei den Stars? Wilkinson macht's möglich! Jetzt: Das Voting!

Die Gala zum 50. Geburtstag von BRAVO wird DAS Event des Jahres! Hier geben sich die Stars auf der Bühne das Mikro in die Hand - und gerade Backstage wird es so aufregend wie noch nie, wenn sich die Stars von gestern und heute begegnen.

Aber was geht eigentlich hinter der Bühne ab? Der Blick hinter die Kulissen einer solchen Megashow bleibt nur ganz, ganz wenigen Auserwählten vorbehalten. Und dazu gehören dank Wilkinson auch die "4 Engel für BRAVO"!

Die geheime Mission!

Wilkinson & BRAVO suchen 4 Engel, die auf der 50 Jahre BRAVO Gala in geheimer Mission für BRAVO unterwegs sind. Getarnt als "Suppen-Susi" im Catering, fleißige "Bügel-Babs" in den Künstlergarderoben, "OTTO-Lotta" auf Unterschriftenjagd oder "Candy-Sandy" die Stars verwöhnend, werden die 4 Engel alles erfahren, was Backstage abgeht - und können die Stars mal so richtig unter die Lupe nehmen.

Jetzt kannst du entscheiden!

Viele tolle Bewerbungen sind bei uns angekommen. Aber wer darf Backstage? Das entscheidest du! Die BRAVO Jury hat die 20 besten Einsendungen ausgewählt. Check die Bewerbungen und gib deine Stimme für deinen Liebling ab! Bewerbungen anschauen und voten kannst du auf www.wilkinson.de/4engel/

Info: Die BRAVO Gala findet statt am 21 Oktober in der Color Line Arena Hamburg. Einlass ist ab 17 Uhr und Beginn der Show um 19 Uhr. Mehr Infos & Tickets!