278 Piercings im Penis: "Herr der Ringe" liebt Sex

Mann hat 278 Piercings im Penis und trotzdem ein erfülltes Sex-Leben

Rolf Buchholz ist der Mann mit den meisten Piercings der Welt, was ihn so ziemlich zum Herrn der Ringe macht. 😜

Alleine an seinem Penis hat er 278 Piercings, was beachtlich ist, denn seinen Körper schmücken insgesamt 453 Teile. In einem Interview hat der 61-Jährige aus Deutschland jetzt verraten, dass er trotz der 278 Piercings am Penis, ein erfülltes Sex-Leben hat: "Es ist gar kein Problem. Ich habe die Piercings schon so lange, wenn es ein Problem wäre, dann wäre ich sie vor langer Zeit losgeworden." Natürlich gibt es noch weitere Arten von Piercings, die Rolf Buchholz trägt, 94 davon um seine Lippen.

Das erste Piercing ließ sich Rolf Buchholz übrigens mit 40 Jahren stechen, also gerade mal vor 20 Jahren. In dieser kurzen Zeit hat er es zum meistgepiercten Mann geschafft.

Doch nicht nur Piercings, sondern auch Tattoos schmücken seinen Körper. Der "Herr der Ringe" liebt seinen Look, doch das geht lange nicht jedem so. "Die Körper-Transformation hat nur mein Äußeres verändert, nicht mich, ich bin noch die gleiche Person", verrät Rolf gegenüber "The Sun", "Viele Menschen denken, dass ich der Teufel sei, aber ich glaube nicht an den Teufel." Wegen der Piercings hat er zwar keine Probleme beim Sex, dafür gestaltet sich der Security-Check an Flughäfen öfter schwierig.

