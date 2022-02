22-Jährige gefangen im Körper eines Kindes: „Nur Freaks daten mich!“

Shauna Raes besonderes Leben

Shauna Rae aus den USA wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normales acht-jähriges Mädchen. Sie ist knapp 120 Zentimeter groß, weibliche Rundungen fehlen ihr, ihre Stimme ist kindlich hoch – doch wenn sie anfängt zu sprechen, wird klar: DAS ist keine normale 8-Jährige!

______________

SPANNENDE VIRALE STORYS:

Das ist die jüngste Familie der Welt! 👶🏻

Alien-Mann Horror-OP: 33-Jähriger will aussehen wie ein Außerirdischer

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______________

DENN Shauna ist nicht 8, sondern 22 Jahre alt! Und so benimmt sich die junge Frau auch. Sie sagt Dinge wie: „Die Leute sagen mir, ich werde lustig, wenn ich betrunken bin!“, „Ich geh heute Abend feiern“ oder „Ich will einen Mann kennenlernen!“ Sie raucht, sie trinkt, sie datet! Ganz normal! Denn:

„Ich bin kein kleines Mädchen – ich bin eine Frau! Gefangen im Körper einer 8-Jährigen!“, erklärt Shauna!

Die Krankheit, die alles veränderte

In der US-Dokumentation „I am Shauna Rae“ (TLC/ gehört in Deutschland zu Joyn) redet sich Shauna ihren Frust von der Seele.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Und Shauna erklärt auch den Grund für ihre besondere Erscheinungsweise.

Durch eine Tumorerkrankung im Gehirn, die Shauna im Alter von nur sechs Monaten traf, musste sich das Mädchen einer Chemotherapie unterziehen. Dadurch wurde die Hypophyse, ein Organ im Gehirn, welches hormonelle Vorgänge wie Wachstum und Stoffwechsel reguliert, beeinträchtigt.

„Der Arzt sagte mir: Das war’s. Du bist ausgewachsen“, so Shauna. Ihr Körper wird nicht mehr weiter wachsen. Shauna wird ihr Leben lang im Körper einer 8-Jährigen leben.

Tägliche Probleme

Shauna will in ihrer Dokumentation darauf aufmerksam machen, wie schwer – aber dennoch besonders und schön – ihr Leben ist.

______________

MEHR UNTERHALTUNG:

Elon Musk sagt Ende der Erde voraus: "Es wird passieren!"

Menschliche Barbie schluckt Berg an Tabletten

Donald Trump: Super peinliches Objekt in seinem Büro entdeckt 🙈😂

______________

Doch als 22-Jährige macht sie auch besondere Probleme durch. Shauna will in Bars gehen und Party machen. Sie will ein Tattoo und allein leben. Doch weil alle anderen Menschen in ihr auf den ersten Blick immer nur ein Kind sehen, ist es alles andere als leicht für Shauna ein normales Leben zu führen.

UND: Die junge Frau wünscht sich Liebe und eine Beziehung. ABER: „Nur gruselige Typen, Arschlöcher oder Idioten finden mich attraktiv!“, so die 22-Jährige, „Es macht mir große Angst, zu daten – aber man muss eben was riskieren, um glücklich werden zu können.“

Schönes Mädchen? Nein! Schöne Frau, wie Shaunas Instagram-Foto zeigt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Shaunas große Pläne

Es fällt sogar Shaunas Eltern schwer, die junge Frau als erwachsen zu sehen. Wenn sie ausgehen will, fragt ihr Vater wo sie hin gehen würde oder wie lange sie weg bleiben möchte.

Mama Patty gibt zu: „Ich fühle mich fast schuldig, weil sie das alles ihr Leben lang ertragen werden muss. Aber ich versuche sie so gut wie möglich zu beschützen!" – Shauna weiß, dass ihre Familie ihr helfen will, dennoch: „Ich will meine Unabhängigkeit“, so die 22-Jährige.

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->