Christina Stürmer: 09. Juni 1982, Zwilling Liebe: Saturn sorgt für dunkle Wolken am Liebeshimmel! Jetzt heißt es durchhalten - am Ende findet sie ja doch ihren Traummann! Karriere: Einfach supergut! Christina kann den größten Hit überhaupt landen! Probleme: Cool down! Ohne Ruhepausen ist der Akku bald leer! Chinesisches Sternzeichen: Hund