200+ Ich hab noch nie Fragen: lustig, hart, frech!

"Ich habe noch nie…" als Partyspiel oder zum Kennenlernen benutzen

"Ich hab noch nie…" ist nicht nur ein Klassiker für deine Party mit Freunden, sondern auch cool, um neue Leute kennenzulernen oder ein bisschen zu flirten. Denn mit "Ich hab noch nie"-Fragen kann man viel über seine Mitspieler herausfinden. Bei uns gibt's die besten Fragen für das beliebte Partyspiel …

Spielregeln von "Ich hab noch nie…"

Während "Wahrheit oder Pflicht?" aus Fragen und Aufgaben besteht, werden beim Partyspiel "Ich hab noch nie" ausschließlich Wahrheit-Fragen gestellt. Dabei stellt man private oder intime Fragen, die mit "Ich habe noch nie..." beginnen.

Jeder Spieler in der Runde muss daraufhin die Frage wahrheitsgemäß, entweder mit "Wahr, habe ich wirklich noch nie" oder "Falsch, habe ich doch schon mal" beantworten. Genaue Details muss niemand preisgeben. Lustiger wird es jedoch, wenn ihr offen über die Themen sprechen könnt – so entstehen lustige Diskussionsrunden.

Das Beste daran: Es ist egal, wie groß eure Runde ist! "Ich hab noch nie" könnt ihr zu zweit, zu viert, oder mit 100 Leuten spielen. Solltet ihr mehr als vier Personen sein, bietet es sich an, das Spiel mit einer Handzeichenabstimmung zu regeln. Daumen hoch für "habe ich" und Daumen runter für "habe ich noch nie".

"Ich hab noch nie…" am Handy spielen

Das Coolste an "Ich hab noch nie…" ist, dass ihr dieses beliebte Partyspiel auch am Handy spielen könnt. Für die virtuelle Version, braucht ihr nur eine Messenger-Möglichkeit wie WhatsApp, Instagram & Co.

Wenn ihr eure Freunde nicht sehen könnt, euch zu Hause langweilig ist oder ihr euren Crush näher kennenlernen wollt, ist das die perfekte Methode. Stellt euch abwechselnd ein paar "Ich hab noch nie…"-Fragen und antwortet mit folgenden Emojis: 👍 für hab ich gemacht und 👎 für habe ich noch nicht gemacht. Wer eine Sache bereits erlebt hat, muss sie in einer Sprachnachricht erzählen.

So könnt ihr viel über die andere Person erfahren! Entweder man spielt mit einem offenen Ende oder man bestimmt vorher kleine Regeln wie "wer zuerst fünf Daumen nach oben gezeigt hat", hat verloren/gewonnen. Natürlich geht das ganze auch mit einem Video-Call. Übrigens könnt ihr auch andere coole Partyspiele wie "Wer bin ich" virtuell spielen!

Coole und lustige "Ich hab noch nie" Fragen

Jemanden kennen zu lernen oder ihm/ihr auf den Zahn zu fühlen kann echt lustig sein! Mit diesen „Ich hab noch nie…“ Fragen auf jeden Fall kein Problem! Hier ein paar Ideen!

"Ich hab noch nie" Fragen für lustige Runden BRAVO

Ich habe noch nie...

… bei einer Klassenarbeit/ einem Test geschummelt.

... bei einer Casting Show mitgemacht.

… etwas zurück in den Laden gebracht, nachdem ich es getragen hatte.

… eine Lebensmittelvergiftung gehabt.

… Sonnenbrand gehabt, der so schlimm war, dass sich Blasen entwickelt haben.

… meine Bräune im Sonnenstudio heimlich aufgehübscht.

… an der Kasse gesehen, dass etwas nicht berechnet wurde – aber geschwiegen.

… jemand anderem das Herz gebrochen.

… eine Toilette verstopft.

… Blut gespendet.

… jemand anderen in der Öffentlichkeit angebrüllt!

… ich wurde noch nie betrogen.

… ich war noch nie Opfer eines Gerüchts.

… kein Trinkgeld gegeben.

… einen Polizisten beschimpft.

… jemandem absichtlich eine falsche Telefonnummer gegeben.

… bei etwas gekniffen, das ich eigentlich unbedingt machen wollte.

… einen Anruf aus dem Knast bekommen.

… einen Strafzettel bekommen

… einen Geist gesehen.

… davon geträumt/ darüber nachgedacht, jemanden zu heiraten.

… eine Beziehung geführt, die sich nur online abspielte.

… mit jemandem geflirtet, nur weil ich etwas ganz bestimmtes wollte!

… versucht, das Passwort einer anderen Person zu erraten!

… mich selbst gegoogelt.

… einen Fake Account angelegt!

… so getan zu telefonieren nur um nicht mit jemand bestimmten reden zu müssen.

… jemand berühmtes getroffen.

… das Netflix Passwort einer anderen Person weiter gegeben.

… mit jemandem auf fiese Art und Weise Schluss gemacht.

… Geld ausgegeben, das mir nicht gehört!

… Essen aus dem Kühlschrank geklaut/gegessen, das mir nicht gehört!

… Ich bin noch nie in der Bahn/ dem Bus eingeschlafen und hab meine Haltestelle verpasst.

… jemand Fremden einen Drink ausgegeben.

… gefakte Klamotten/ Marken getragen.

… den Eintritt in den Zoo/ins Kino oder anderen zu bezahlenden Aktivitäten geprellt!

… gedacht, dass jemand aus der Runde hässlich / super gut aussieht!

… eine Diät probiert!

… gelogen oder geheult um einer Strafe zu entgehen!

… gepupst – und dann so getan, als würde der „Duft“ von jemand anderem kommen.

... im Unterricht / auf der Arbeit geschlafen.

… Nachrichten auf anderen Handys ausspioniert.

… jemanden gegoogelt / auf Instagram ausspioniert, mit dem ich ein Date habe.

… etwas geklaut.

… jemanden manipuliert, damit er/sie sich von jemandem trennt.

… das Alibi für jemanden anderen gespielt.

… eine*n Polizist*in angelogen.

… die Gelegenheit genutzt, mich vorzudrängeln.

... mehr als 42 Stunden ohne Schlaf verbracht.

… Angst um mein Leben gehabt.

… versucht den / die Ex eifersüchtig zu machen.

... jemanden geküsst und es danach bereut.

... so heftig gelacht, dass ich pinkeln musste.

… Kaugummi im Haar gehabt.

… mit jemandem Schluss gemacht / Kontakt abgebrochen, weil mir EINE Nachricht nicht gefallen hat.

… einen Ferien-Flirt / eine Ferien-Affäre gehabt.

… einen Post gemacht, der viral ging.

… jemandem das Leben gerettet.

… eine Rede vor mehr als 50 Leuten gehalten.

… ein Kind beschimpft.

… Kaugummi unter einen Tisch / Stuhl geklebt.

... Fingernägel gekaut.

... so viel Angst bei einem Horrorfilm gehabt, dass ich laut geschrien habe.

... Geld gefunden und es behalten.

... eine Schwarzfahrt in Kauf genommen, statt mir ein Ticket zu kaufen.

... die Schule geschwänzt.

... das Geheimnis eines anderen ausgeplaudert (aus Versehen oder absichtlich).

... eine Schlägerei miterlebt.

... nach einem Besuch beim Friseur geweint.

... das Haus verlassen, ohne Unterwäsche zu tragen.

... ein Telefonat mehr als fünf Stunden geführt.

... eine Schlange in den Händen gehalten.

... einen Tag im Schlafanzug verbracht.

… meine Eltern angelogen, bei wem ich übernachte.

... ein Bild verschickt, für das ich mich im Nachhinein geschämt habe.

... ein Date mit dem Ex einer Freundin / eines Freundes gehabt.

... völlig nackt geschlafen.

... einen Liebesbrief geschrieben.

... vor einer Menschenmenge gesungen.

... ein Tier auf den Mund geküsst.

... meine Hausaufgaben abgeschrieben.

… eine Wette verloren.

… mich schwer verletzt oder mir etwas gebrochen.

… etwas gewonnen.

… mehr als eine Person in 24 Stunden geküsst.

… ein Geschenk weiterverschenkt.

… einen fiesen Kommentar auf Social Media verfasst.

… jemanden geprankt.

… aus versehen eine Nachricht verschickt, die eigentlich für jemand anderen bestimmt war.

… den Badezimmer-/Kühl- Schrank von einer anderen Person ausgecheckt.

… darüber nachgedacht mir ein Tattoo stechen zu lassen.

… vor Freude geweint.

… jemanden geghostet.

…darüber gelogen wen / welche Partei ich gewählt habe.

… bei einem Marathon mitgemacht.

… eine News Headline verbreitet, ohne wirklich zu wissen, was in einem Artikel stand.

… geglaubt, dass es irgendwo spukt.

… für eine Freundin/einen Freund gelogen.

… bei einer Demonstration mitgemacht.

… so getan, als ob ich krank wäre.

… eine Entschuldigung bereut.

… eine Entschuldigung erlogen.

… in der Kirche geflucht.

… einen Urlaub ganz allein gemacht.

… zwei Burger / Pizzen ganz allein gegessen.

… für eine Nacht draußen geschlafen.

… jemanden erfunden und über ihn /sie berichtet.

… eine Krankheit ausgedacht, um Mitleid zu bekommen.

… einen Post wieder gelöscht, weil er zu wenig Likes bekam.

… etwas nach jemandem geworfen auf den ich wütend war.

… mein Handy ins Klo fallen lassen.

… jemanden auf Instagram gestalkt.

… jemanden auf Instagram oder WhatsApp blockiert.

… eine ganze Serie in nur einem Tag geschaut.

… mehr als 100 / 500 / 1.000 € beim Shoppen ausgegeben.

… zwei Tage hintereinander das Gleiche getragen.

… mir bei einem Date eine Ausrede ausgedacht, um die Person loszuwerden.

… geträumt, dass ich jemanden den ich hasse küsse.

… Angst vor der Zukunft gehabt.

… über meinen eigenen Witz gelacht.

… einen Freund/eine Freundin überrascht.

… im Schlaf geredet.

… meinen Handybildschirm zerbrochen.

​ … etwas vor Wut kaputt gemacht.

Fiese und harte „Ich hab noch nie“ Fragen

"Ich hab noch nie" Fragen gibt es auch in etwas härter und frecher! BRAVO

Manchmal muss eine Runde „Ich hab noch nie…“ auch ein bisschen härter sein! Dafür gibt es auch die passenden Fragen! Hier Ideen für heftige „Ich hab noch nie“ Runden – die auch hin und wieder 18+ sind 🤪!

Ich hab noch nie…

… nackt in einem Pool/See/im Meer gebadet!

… jemanden auf Tinder angeschrieben.

… für einen Account bei OnlyFans bezahlt.

… überlegt selbst bei OnlyFans mitzumachen.

… superheiße Bilder bei Tinder hochgeladen.

… Bilder von einem heißen Körper bei Tinder hochgeladen, die NICHT meinen Körper zeigen!

… Ich habe mich noch nie beim Sex verletzt.

… ich habe mich noch nie im ersten Augenblick in jemanden verliebt.

… ein Date allein im Restaurant o.ä. sitzen lassen.

… jemanden geküsst, den ich nicht kenne.

… ich war noch nie in eine*n Lehrer*in oder Chef*in verliebt.

… eine Zigarette geraucht.

… einen Strip-Club besucht.

… per Chat/Textnachricht Schluss gemacht.

… einen Streit/Kampf zwischen zwei anderen Personen provoziert.

… mehr als zwei Beziehungen im Jahr gehabt.

… eine offene Beziehung geführt.

… ein Blind Date gehabt.

… vor jemandem gestrippt!

… einen Joint geraucht.

… in einen Pool gepinkelt.

… jemanden betrunken angerufen.

… die Unterwäsche von jemand anderem getragen.

… Sex am Strand gehabt.

… einen One-Night-Stand gehabt.

… jemanden gedatet, der viel älter / jünger war, als ich.

… Sex im Auto gehabt.

… Sex an einem öffentlichen Ort gehabt.

… jemanden anderen, den ich nicht mag, angeschwärzt.

… Essen gegessen, das auf den Boden gefallen war.

… Nacktbilder verschickt.

… Sex-Positionen gegoogelt.

… einen Dreier gehabt.

… Nacktbilder von jemand anderen bekommen.

… eine Geschlechtskrankheit gehabt.

… betrunken etwas wichtiges gemacht.

… Sex im Flugzeug gehabt.

… auf einem Date gekotzt.

… Ich bin noch nie während dem Sex eingeschlafen.

… ein Gerücht verbreitet, von dem ich wusste, dass es falsch ist.

… auf einer Party heulen müssen.

… bei der Polizei mitfahren müssen.

… jemandem absichtlich einen schlechten Rat gegeben.

… jemanden anderen beschuldigt, obwohl ich es selbst war.

… etwas aus dem Müll gegessen.

… mit jemandem geschlafen, der verheiratet / vergeben war.

… jemanden geghosted.

… jemanden angekotzt.

… betrunken ein Auto gefahren.

… einen bescheuerten Anmachspruch gebracht.

… beim Sex den falschen Namen gesagt.

… mit jemanden geschlafen, dessen Namen ich nicht kannte.

… über meinen Beziehungsstatus gelogen.

.. in einem Sex-Shop eingekauft.

… einen Orgasmus gefaked.

.. mit jemanden aus der Schule / von der Arbeit Sex gehabt.

… ein erotisches Rollen-Spiel aufprobiert.

… falsche Angaben über mich auf einem sozialen Medium gemacht.

… in der Öffentlichkeit kotzen müssen.

… jemanden beim Sex überrascht.

… ein Klo verstopft.

… heimlich jemanden gefilmt / fotografiert.

… in einem Strip-Club auf der Bühne (mit)getanzt.

… am FKK Bereich andere Leute ausgecheckt.

… jemanden bei der Polizei verpfiffen.

… das Lob für die Arbeit von jemand anderen eingesteckt.

… über ein blaues Auge gelogen.

… etwas von der Arbeit / aus der Schule geklaut.

… ein Dokument gefälscht.

… bei einem Spiel betrogen, damit der Einsatz an mich geht.

… einen Anruf/ Brief / Nachricht aus dem Knast bekommen.

… eine Nacht im Knast verbringen müssen.

… einer Berühmtheit ein eindeutiges Angebot gemacht (in echt oder den sozialen Medien).

… darüber nachgedacht, Geld für Sex zu verlangen.

… so getan, jemand anderes zu sein.

… meine Maske länger getragen, als man es soll.

… Erkältungssymptome gehabt, aber mich trotzdem ungetestet mit anderen getroffen.

… über meinen Impfstatus gelogen.

… versucht, bei jemand anderen einzubrechen.

… über mein Sex-Leben gelogen.

… ein Intim-Piercing gehabt.

… etwas erfunden / überdramatisiert, um im Mittelpunkt zu stehen.

… jemanden in dieser Runde angelogen.

… „Ich liebe dich“ gesagt, obwohl ich es nicht so meinte.

.. mit jemanden aus dieser Runde etwas gehabt.

… in diesem Spiel gelogen!

