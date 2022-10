19-jähriger TikToker heiratet 76-jährige Freundin

TikToker hat seine große Liebe gefunden

Giuseppe D'anna ist ein 19 Jahre alter TikToker aus Italien. Auf der Social-Media-Plattform TikTok kennt man ihn unter seinen Künstlernamen milina_gatta. Auf der Plattform hat er über 306 Tausend Follower, die er mit Content unterhält. Nun redet die ganze Welt über ihn! Wieso? Er ist verliebt in eine 76-Jährige und hat ihr nun sogar einen Antrag gemacht. Sie sind ein ungewöhnliches Liebespaar mit einem Altersunterschied von 57 Jahren. Und das kommt bei einigen nicht so gut an. "Sie könnte deine Oma sein", "Irgendwas stimmt nicht mit euch", "Das ist nicht normal" und andere, viel schlimmere negative, Kommentare sammeln sich unter seinem Antrags-TikTok-Video. Innerhalb von sieben Tagen hat das Video aber schon krasse 54,7 Millionen Aufrufe auf TikTok generieren können. Crazy!

Er möchte nur ihr Geld?

Und auch unter den anderen Videos des Couples findet man sehr viele Hate-Kommentare. Manche sagen Giuseppe sogar nach, dass er sie nur aufgrund ihres Geldes heiraten möchte. Völliger Blödsinn für den jungen Mann. Er macht mit seiner Liebsten nun seit einiger Zeit Videos und möchte die ganze Welt an seinem Glück teilhaben lassen. Das italienische Fernsehen und einige Zeitungen meldeten sich bereits bei dem Paar, um über ihre Liebesgeschichte zu berichten. Und nun schaut die ganze Welt auf die beiden! Neben vielen Hate-Kommentaren, gibt es aber auch Follower, die sich für das Paar freuen. "Liebe ist Liebe" und "Liebe kennt keine Grenzen" wird von ein paar User*innen geschrieben.

