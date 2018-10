Spiel mit Deinem Haar! Du willst auf Jungs so sexy und weiblich wirken, dass sie Dich sofort ansprechen? Dann wende den Haartrick an. Jungs lieben lange Haare, sie sind für viele der Ausdruck wahrer Weiblichkeit. Fahre durch Deine Mähne, spiel an Deinem Zopfende – das sendet unbewusst an Jungs das Signal "Ich bin zu haben!".