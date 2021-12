YouTube-Hammer: Das war das erste Video ever!

15-jähriges Youtube-Jubiläum

Am 23. April 2005 ging YouTube mit dem ersten Video live. Damals war die Plattform eine echte Neuheit, die viele spannend fanden, aber nicht so richtig verstanden. Heute hat sich das um 180 Grad geändert. Im Monat wird der Dienst von fast 2 Milliarden Menschen genutzt, gilt als zweitbeliebteste Suchmaschine und ist neben Google die meistbesuchte Website. Täglich werden über eine Milliarde Stunden an Videomaterial hochgeladen und YouTube entwickelt sich mich neuen Funktionen ständig weiter. Außerdem entstand damit sogar ein neuer Beruf, der des YouTubers, mit dem viele schon richtig reich geworden sind siehe Bibis Beauty Palace oder Dagi Bee in Deutschland.

Das erste YouTube-Video

"Me at the zoo" (Ich im Zoo) lautet der Titel des ersten Videos, das jemals auf YouTube hochgeladen wurde. Es ist der einzige Upload des Users jawed, der dennoch um die 800.000 Follower hat. Das Video selbst kommt nicht ganz an die meistgeklickten YouTube-Videos ran, aber kann mit 90 Millionen Likes schon gut mithalten. Und das, obwohl es nur 18 Sekunden lang ist und ein Junge vor einem Elefantengehege steht und über deren Rüssel spricht. 😅 Aber schau selbst:

