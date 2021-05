12 Stars, die ermordet wurden

Diese Story könnte einem Horror-Film entspringen: Christina Grimmie wurde durch Cover-Songs im Internet berühmt, tourte 2011 sogar mit Mega-Star Selena Gomez durch Amerika und nahm 2014 an der Talent-Show "The Voice" teil. Eigentlich eine Steilvorlage für eine Mega-Karriere. Wäre sie nicht mit 22 Jahren ermordet worden … 😭 Das tragische Ereignis fand nach einem ihrer Konzerte statt, am 10. Juni 2016. Bei einem Meet & Greet schoss ein 27-Jähriger mehrmals auf die junge Sängerin, bis sie starb. Herzzerreißend: Ihr Bruder Marcus wollte seine Schwester schützen und brachte ihren Mörder letztendlich dazu, an Ort und Stelle Suizid zu begehen.