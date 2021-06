11 Stars, die entführt wurden

Das Rampenlicht, in dem unsere geliebten Stars leben, wirft tiefe Schatten, wie wir in solchen Fällen sehen: Diese Stars sind in ihrem Leben entführt worden bzw. konnten ihrer Entführung nur knapp entgehen! Manche konnten dieses traumatische Ereignis gut überwinden. Jessica Alba hat nie großartig über die Entführung geredet, die am Set eines Films ablief, als sie gerade einmal eine Teenagerin war! Sängerin Duffy hat erst nach 10 Jahren über die grausamen Erfahrungen ihrer Entführung reden können. In allen Fällen gingen die Entführungen glimpflich aus – zum Glück! Doch manche stellen für die Polizei und die Gesellschaft bis heute ein Rätsel dar, wie der Fall von Madeleine McCann, die 2007 aus einem Familienurlaub in Portugal entführt wurde. Wir stellen euch die 11 krassesten Fälle vor!