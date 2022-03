Streit schlichten: So geht es sicher!

Streit ist nicht schön. Er belastet die Seele und macht uns unruhig. Streit kennt wirklich jeder von uns! Oft hängt dieser noch ewig zwischen den Streithähnen. Was also tun, wenn mal wieder dicke Luft herrscht und es Zoff in der Clique gibt? Hier kommen 10 schnelle Tipps, wie du einen Streit schlichten kannst!