Bleib unabhängig! Wenn man Jungs fragt, was der schlimmste Beziehungskiller ist, sagen alle: Klammern! Telefonier ihm also nicht immer hinterher, dräng ihn nicht dazu, sich jeden Tag mit Dir zu treffen. Gib Deinen Freundeskreis nicht auf. Gönn Dir feste Tage in der Woche, die Du z.B. mit Deiner Freundin verbringst. Behalte Deine Hobbys. Wenn Dein ganzes Leben sich nur um ihn dreht, wirst Du bald nichts mehr zu erzählen haben. Euch werden allmählich die Gesprächsthemen ausgehen. Und Du wirst langweilig für ihn.