10 lustige WhatsApp-Spiele gegen Langeweile

Die 12 lustigsten Spiele für WhatsApp

Es gibt viele Apps gegen Langeweile, aber die Beste habt ihr sicher schon alle auf eurem Handy installiert: WhatsApp. Der Messenger eignet sich nämlich perfekt für coole Spiele gegen Langeweile. Ganz ohne Speicherplatzverschwendung durch neue Apps. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst? Verabredet euch mit einem Freund/einer Freundin in eurem WhatsApp-Chat und textet los. Versprochen: Bei unseren lustigen WhatsApp-Spielen verfliegt eure Langeweile sofort!

Songtext-Chat

Die Musik verbindet dich und deine Freunde? Dann wird euch dieses Spiel für WhatsApp superleicht fallen: Versucht ein Gespräch entstehen zu lassen, indem ihr ausschließlich Songtexte benutzt. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr erhöhen, wenn ihr euch auf ein bestimmtes Album oder einen Künstler einigt.

Fragen über Fragen

Dieses WhatsApp-Spiel funktioniert so ähnlich, doch statt Songtexten benutzt ihr dieses Mal Fragen. Klingt komisch? Lasst euch davon nicht täuschen, das Spiel eignet sich nämlich super, um einen Menschen besser kennenzulernen. Du stellst deinem Chat-Partner eine Frage und er beantwortet sie mit einer Frage, die du danach beantworten kannst.

Wie gut kennst du mich?

Auch lustig: Testet in eurem WhatsApp-Chat, wie gut ihr euch kennt! Wenn du und dein/-e BFF mal Langeweile habt, könnt ihr euch einfach random Fragen stellen und der/die Andere muss sie danach beantworten. "Was ist mein Lieblingsessen", "Welche Band feier ich am meisten", "Wen kann ich gar nicht ausstehen" usw.

Stadt, Land, WhatsApp

Jeder von euch kennt vermutlich das Spiel "Stadt, Land, Fluss" – das könnt ihr auch easy über WhatsApp spielen! Überlegt euch zuerst ein paar Kategorien zum Beispiel: Stadt, Land, Frucht, Star und Getränk. Dann schließt einer von euch die Augen und tippt irgendwo auf die Tastatur. Der Buchstabe, der angetippt wurde, ist jetzt euer Startbuchstabe. Wer als Erstes alle Kategorien in einer Nachricht aufgeschrieben hat, gewinnt!

Stadt, Land, WhatApp mit verschiedenen Kategorien und dem Buchstaben "S".

Wer bin ich?

Jap, auch diesen Spiele-Klassiker könnt ihr in WhatsApp benutzen. Einer von euch überlegt sich eine Person und versucht ihn/sie zu imitieren. Das kann jemand aus eurem Umfeld sein, aber auch ein Star. Wenn dein Chat-Partner errät, wer du sein sollst, wechselt ihr die Rollen.

Ich sehe was, das du nicht siehst …

Dieses Spiel funktioniert ein bisschen anders als das Original, aber ist trotzdem der perfekte Langeweile-Killer. Such dir in deinem Zimmer ein Objekt aus (z.B. Stuhl, Buch etc.) und fotografier nur einen kleinen Teil/Ausschnitt davon. Dein Chat-Buddy muss dann erraten, was auf dem Bild zu sehen ist. Wer richtig geraten hat, darf das nächste Bilderrätsel machen. Das Spiel könnt ihr auch gut auf Snapchat spielen!

Lückenfüller

In diesem WhatsApp-Spiel geht es darum, eine Lücke zu füllen oder einen Satz zu beenden. Überleg dir einen Satz und lass irgendwo eine Lücke, die der Andere herausfinden muss. Hier ein paar Beispiele: "… ist mein Lieblingsfach, in der Schule", "Heute habe ich ein … T-Shirt an", "Am meisten liebe ich die Musik von …" usw. Das Spiel ist übrigens ein super Kennenlern-Spiel für dich und deinen Schwarm – vor allem, wenn ihr die Fragen flirty gestaltet: "Mein Traumdate wäre …", "Am meisten magst du an mir …", "… wollte ich schon immer mit dir machen" – traut euch!

"Würdest du eher …"

Natürlich darf in dieser Spiele-Liste für WhatsApp nicht der absolute König der Spiele gegen Langeweile fehlen: "Würdest du eher …" Die Spielregeln sind super einfach: Ihr stellt euch Fragen wie "Würdest du eher Mike Singer oder Wincent Weiss heiraten?" und dein Chat-Partner muss diese Frage ehrlich beantworten. Ihr seid unkreativ? Hier findet ihr die besten Fragen für das beliebte Party-Spiel "Würdest du eher …"

Chat-Geschichten

In diesem WhatsApp-Spiel werdet ihr eure eigenen Autoren. Das Ziel ist es nämlich, eine Geschichte aus einzelnen Sätzen zu schreiben. Einer von euch fängt mit dem ersten Satz an, der andere muss dann einen weiteren Satz hinzufügen. So geht es so lange weiter bis ihr keine Lust mehr habt oder die Geschichte zu Ende ist. Doppelt witzig ist, wenn ihr die Chat-Geschichten mit euren Freunden auf Instagram teilt.

Themen-Rätsel

Dieses WhatsApp-Spiel könnt ihr auf zwei verschiedene Weisen spielen. 1. Ihr überlegt euch ein Thema (z.B. Netflix-Serien) und die erste Person muss dann eine Serie nennen (z.B. "Riverdale") und die andere Person muss eine neue Serie mit dem letzten Buchstaben des Vorschlags finden (z.B. "Elite"). Ihr macht so lange weiter, bis jemand nicht mehr weiter weiß. 2. Ihr überlegt euch ein Thema wie "YouTuber" und schlagt so lange nacheinander Namen im Chat vor, bis einem von euch die Ideen ausgehen.

Zwei Lügen, eine Wahrheit

Wie der Name er schon verrät, geht es darum, zwei Lügen-Geschichten und eine wahre Geschichte von dir weiterzuerzählen. Bei den Lügen-Geschichten kannst du also deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und dann geht es ans Eingemachte. Wie gut kennt dich dein Freund/deine Freundin? Können sie die Wahrheit von den Lügen unterscheiden?

Emoji-Rätsel

Wie funktioniert das Whatsapp-Spiel? Du schickst deinem Chatpartner eine Kombination aus verschiedenen Emojis. Natürlich solltet ihr vorher klären, welche Kategorien ihr habt. Beschreibt ihr euch zum Beispiel einen Film, eine Serie oder einen Song. Die Kategorien könnt ihr festlegen und bestimmen. Viel Spaß beim Raten! 😜

Wüsstest du welcher Film gemeint ist?

Und wenn ihr nach dem ganzen Tippen auf Whatsapp euren Fingern eine Pause gönnen wollt und noch nicht genug Fun hattet, dann können wir euch unsere Galerie empfehlen!

