Eltern: Die 10 häufigsten Geheimnisse

1. Ein Elternteil war vorher schon einmal verheiratet

Tja, auch Mama und Papa haben ihre Vergangenheit. Hast du dich schon einmal gefragt, ob sie jemals wohl schon mit jemand anders vorher zusammen waren? Ja klar! Manche Elternteile waren vorher sogar verheiratet. Wer hätte das gedacht?

2. Ein Elternteil hat noch ein Kind

Ob Papa oder Mama, so manch einer hat vielleicht noch ein Kind, dass man den gemeinsamen Kindern verheimlicht. Warum? – Nobody knows! Ist doch cool noch ein Geschwisterchen zu haben!

3. Die Eltern haben ein Lieblingskind

Natürlich geben sie das nicht gern zu, aber manche Eltern bevorzugen ein Kind mehr, als das andere. Wer das Lieblingskind ist, wird wahrscheinlich immer ein Geheimnis bleiben. Aber nicht vergessen! – Lieben tun sie euch alle gleichermaßen! Egal, wieviel Mist ihr baut!

4. Die Eltern haben nur wegen der Schwangerschaft geheiratet

Naja, ganz so streng ist es ja heutzutage nicht mehr. Aber früher war es schon ziemlich verpönt ein uneheliches Kind in die Welt zu setzen. Da ging es schnell vor den Traualtar und schwupps, war wieder alles im Lot.

5. Die Eltern benutzen Geheimcodes

Kam dir das auch schon einmal so komisch vor, wenn sich deine Eltern über etwas unterhalten haben? Wahrscheinlich haben sie dann wieder ihre Code-Wörter benutzt, um etwas vor den Kindern zu verheimlichen. Wer weiß, was sie so vorhatten …

6. Die Eltern haben geheime Social-Media-Accounts

Ja ja, die sagen bloß, dass sie Facebook, Insta und Co. nicht nutzen. In Wirklichkeit haben deine Eltern geheime Accounts und nutzen ihren Finstagram-Account, um dich zu stalken und zu schauen, was du so postest. Oder wie zur Hölle hat deine Mama sonst vom neuen Bauchnabelpiercing erfahren und dein Geheimnis gelüftet?

7. Die Eltern sind pleite

Natürlich gibt es keiner gerne zu, im Moment total blank zu sein! Keine Sorge!Solange deine Eltern genug Zeit und Liebe für dich haben, sind die teuren Sneaker, die du dir so sehr wünschst, doch total nebensächlich!

8. Deine Eltern hatten in der Jugend dieselben Probleme wie du

Auch wenn sie immer sagen, dass früher alles besser war – deine Eltern hatten in ihren jungen Jahren auch mit Liebeskummer, Hate oder Selbstzweifeln zu kämpfen. In der Pubertät passiert so einiges und jeder macht harte Zeiten durch.

9. Die Eltern zocken um die Wette

Wenn die Kinder bei Freunden sind oder schon im Bett liegen, geht zu Hause so richtig die Post ab! Da werden die Spielkonsolen herausgeholt und das Battle beginnt! Ja, auch deine Eltern werden nie erwachsen!

10. Die Eltern knutschen in der Öffentlichkeit

Auch wenn sie sich in deiner Anwesenheit eher zurückhalten, aber auch deine Eltern knutschen wild herum! Natürlich sind einem als Kind diese offensichtlichen Liebesbekundungen eher peinlich, aber dass dich nicht der Storch gebracht hat, ist ja wohl kein Geheimnis, oder? 😜

