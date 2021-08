Noah Schnapp: "Stranger Things" war sein Durchbruch

Noah Schnapp ist seit einigen Jahren ein erfolgreicher Schauspieler. Seinen Durchbruch hatte er mit 11 Jahren mit der Netflix-Serie "Stranger Things". Dort spielt er seit Jahren die Rolle des Will Byers, eine der wichtigsten Hauptrollen der Sci-Fi Serie. Mittlerweile gibt es schon drei Staffeln und die Dreharbeiten von "Stranger Things" Staffel 4 laufen nach wie vor auf Hochtouren. Doch was gibt es sonst noch Wissenswertes über ihn?

Noah wollte ursprünglich eine andere "Stranger Things" Rolle spielen

Als er zum "Stranger Things" Casting ging, hat Noah Schnapp nämlich für die Rolle des Mike Wheeler vorgesprochen. Und fast hätte Noah die Rolle auch in der Tasche gehabt. In allerletzter Sekunde bekam sie dann aber doch Finn Wolfhard. Doch die Produzenten der Serie wollten Noah nicht im Regen stehen lassen und boten in stattdessen die Rolle des Will Byers an. Wusstest du das?

Noah Schnapp modelt

Noah Schnapp ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Schauspieler, er bezieht auch ein anderes Talent: Er modelt! Und das definitiv nicht erfolglos. Noah Schnapp modelte bereits mit 13 Jahren für die "Gucci Cruise Collection", und wirkte auch in Foto-Strecken von dem bekannten Fotograf Benjo Arwas mit. Nebenbei hat er sogar noch einen YouTube-Kanal …

Noah Schnapp: Alter, Geburtstag, Sternzeichen

Noah Schnapp ist aktuell 16 Jahre alt. Geboren wurde der "Stranger Things"-Darsteller am 3. Oktober 2004 und ist damit Sternzeichen Waage. Obwohl er noch nicht einmal volljährig ist, hat er schon so einiges in seinem Leben erreicht und geleistet.

Noah Schnapp: Vermögen

Ob Noah Schnapp bereits auch ein Millionär geworden ist, wie Millie Bobby Brown? 💸 Schätzungen zufolge soll der Schauspieler über 3 Millionen Dollar auf dem Konto haben! Crazy!🤑

Noah Schnapp hat einen Zwilling

Der junge Schauspieler ist ein Zwilling. Und wir reden hier nicht vom Sternzeichen, das hatten wir weiter oben schon geklärt. Noah hat eine Schwester, welche seine Zwillingsschwester ist. Die beiden stehen sich richtig nahe und verstehen sich super. Die Nationalitäten der beiden sind kanadisch und amerikanisch.

Sie ist Noah Schnapps beste Freundin

Die Rede ist natürlich von Millie Bobby Brown. Die zwei haben sich bei den Dreharbeiten zu "Stranger Things" kennengelernt und sind seither ein Herz und eine Seele. Auch wenn es Gerüchte gab, dass das mehr ist, so haben die beiden schnell klargestellt, dass sie nur Freunde sind. Und zwar die allerbesten Freunde! Sehr süß. 🥰

Noah Schnapp: Wohnort und Herkunft

Noah Schnapp wohnt mit seinen Eltern in Scarsdale. Eine Kleinstadt mit ca. 17.000 Einwohnern im Staat New York. In der selben Kleinstadt ist er auch aufgewachsen. Zur Hälfte ist Noah kanadischer Herkunft. Genau wie Shawn Mendes und Drake!

Noah Schnapp ist mega sportlich

Egal ob Ski fahren und Tennis spielen – beide Sportarten meistert Noah Schnapp ohne Probleme. Noah Schnapp besucht jeden Sommer sogar ein Sportcamp, wo auch viel Tennis gespielt wird. Wie cool!

Noah Schnapp bekam einen MTV-TV-Award

Obwohl er noch so jung ist, bekam Noah Schnapp bereits einen MTV TV-Award für die "most frightening preformance" – auf Deutsch den "gruseligsten Auftritt". Krass: Er trat sogar gegen Sängerin und Schauspielerin Zendaya an und gewann schließlich! Voll verrückt, wenn man bedenkt, dass Noah Schnapp "heimlich" einen Crush auf Zendaya hat! Für Noah Schnapp wurde mit der Auszeichnung ein Traum wahr.

