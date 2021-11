10 Fakten über “After”-Star Hero Fiennes-Tiffin

1. Hero Fiennes-Tiffin teilte sich "Harry Potter"-Charakter mit seinem Onkel

Hero Fiennes-Tiffin (23) wurde als der elfjährigen Tom Riddle - alias Lord Voldemort - in "Harry Potter und der Halbblutprinz" bekannt. Er konnte die Rolle, dank seines Onkel Ralph Fiennes (58) ergattern, da dieser Voldemort verkörpert hat.

2. Hero Fiennes-Tiffin: Das Allround-Talent

Wusstet ihr, dass Hero nicht nur als Schauspieler mega erfolgreich ist, sondern auch ein gern gebuchtes Model ist. Zuletzt modelte er für Dolce & Gabbana. Kein Wunder bei dem wunderschönen Gesicht! Zusammen mit seinem Verdienst als Schauspieler wird sein Vermögen auf etwa 500.000 Dollar geschätzt.

3. Absoluter Familienmensch

Dem "After"-Star ist die Familie das Wichtigste. Besonders zu seinen Geschwistern Titan Nathaniel (25) und Mercy (19) hat er ein sehr inniges Verhältnis. Seine jüngere Schwester Mercy könntet ihr bereits aus dem Film "Die Herzogin" kennen. Die Familie Fiennes-Tiffin hat auf jeden Fall Schauspielblut in sich.

4. Heros Modelmaße aus seiner Kartei

Hier Heros offizielle Modelmaße für euch:

Größe: 188cm

Kleidergröße: 38 Brustumfang: 94cm

Taille: 76cm

Schuhgröße: 41

Haarfarbe: Dunkelbraun

Augenfarbe: Braun

5. Seine bisherige Filmografie

Mit seinen jungen 23 Jahren hat Hero schon so einige Filmrollen hinter sich. Wir haben sie für euch aufgelistet:

2008: Bigga Than Ben (als Spartak)

2009: Harry Potter und der Halbblutprinz (als Tom Riddle)

2012: Private Peaceful (als junger Charlie Peaceful)

2017: The Secret Life of Flowers (Kurzfilm)

2018: Safe (Fernsehserie)

2019: After Passion von Anna Todd (als Hardin Scott)

2020 After Truth – natürlich wieder als Hardin

2021 After Love

6. Heros absolute Traumrolle

Hero hat in einem Interview verraten, dass sein absoluter Traum eine Rolle in "Game of Thrones" sei! Sein Bruder und er sind die größten Fans der Erfolgsserie. Vielleicht gibt es ja irgendwann doch noch eine neue Staffel mit Hero!

7. Deshalb macht er sich in Social Media rar

Seine Social Media Kanäle sind ziemlich überschaubar. Das ist der Grund dafür: Als Hero gefragt wurde, warum er in Social Media nicht viel postet, verriet er, dass er alles sieht, jedoch möchte er, dass seine Präsenz online eine Bedeutung hat.

8. So sollte seine Traumfrau sein

Derzeit ist der süße Schauspieler offiziell single und konzentriert sich nach eigenen Aussagen voll und ganz auf seine Karriere. Seine Traumfrau beschreibt Hero wie folgt: "Mir ist das Aussehen nicht wichtig. Die inneren Werte zählen. Wenn ich ein Girl date muss einfach die Chemie stimmen." Zu seiner Kollegin Josephine Langford hat er eine super Beziehung. Vielleicht werden die beiden ja iregendwann doch mal das neue Traumpaar! Tatsächlich war Hero aber bisher noch nie in einer richtig festen Beziehung. "Nein – ich hatte noch nie eine Freundin", so der 23-Jährige in einem Interview mit dem amerikanischen Elle Magazin.

9. So verbringt er seine Freizeit

Am liebsten chillt Hero mit seinen besten Freunden. Die Jungs haben immer viel Spaß miteinander und ziehen um die Häuser Londons, wo Hero aufgewachsen ist. Die Clique – etwa 20 Jungs – nennen sich die "M Boys", sind zusammen zur Schule gegangen und haben eine große WhatsApp-Gruppe. Ansonsten verbringt Hero auch viel Zeit mit seiner Cousine Cheyenne Fiennes. Sie ist die Tochter seines Onkels Magnus Fiennes.

10. Leidenschaftlicher Motorrad-Fan

Der Schauspieler ist ein leidenschaftlicher Motorrad-Freak wie seine zahlreichen Instagram-Bilder beweisen. 2015 hat er laut Social Media seinen Führerschein gemacht!

