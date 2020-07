Den Dresscode beim ersten Date nicht vergessen

Over- oder underdressed aufschlagen, sollte man beim ersten Date auch nicht. Mach dich schon etwas schick für das Treffen, aber bitte nicht im Party- oder Business-Outfit erscheinen.Vor allem Mädels machen sich oft zu viel Stress, dabei stehen Jungs auf ganz andere Dinge als nur "perfektes" Aussehen! Das andere Extrem: Im Jogger zum Date gehen. Beides geht gar nicht! Zieh dir Klamotten an, die Dir gefallen und in denen du dich wohlfühlst. Damit signalisierst du deinem Crush, dass du dir für ihn/sie Mühe gegeben hast und es dir wichtig ist, ihm/ihr zu gefallen.