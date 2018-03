Zusammen im Urlaub! Was geht da zwischen Lukas Rieger und Faye Montana?

Seit ein paar Tagen chillt Mädchenschwarm Lukas Rieger zusammen mit seiner Familie im mexikanischen Curaçao. Gutes Essen, plantschen mit Delfinen und vor allem relaxen in der Sonne stehen auf dem Programm. Doch der 18-Jährige hat noch eine süße Begleiterin mit ins Urlaubs-Paradies genommen: Faye Montana!

Lukas Rieger und Faye Montana genießen die Auszeit

Sängerin und YouTuberin Faye (knapp 300.000 Abonnenten) genießt es sichtlich, weit weg von der Eiseskälte in Deutschland mit Lukas abzuhängen. Auf Snapchat und Instagram teilt die 14-Jährige nämlich fleißig Videos und Fotos von ihrem Trip mit ihren Fans. Und die fragen sich jetzt natürlich: Was läuft da zwischen ihr und Lukas Rieger? Seit Faye Montana zusammen mit dem „deutschen Justin Bieber“ auf seine „Code“-Tour gegangen ist, fürchten SEINE Fans zumindest, dass die zwei ein Pärchen sein könnten.

beach days always🏝 Ein Beitrag geteilt von FayeMontana (@fayemontana) am Mär 21, 2018 um 7:21 PDT

Seine Snaps sagen alles!

Doch glaubt man den beiden, dann sind sie einfach nur dicke Freunde. „Sie ist wie so eine kleine Schwester für mich“, sagte Lukas Rieger sogar in einem Interview. Dafür dass das die Wahrheit ist, sprechen auch seine Snaps aus Mexiko: Seine Selfies postet der Sänger mit vielsagenden Worten wie „Need a girl in my life“ oder „Can someone be mine?“ Wären er und Faye mehr als nur Freunde, würde er so etwas sicher nicht posten.

Lukas wünscht sich eine Freundin, wie seine Snaps vermuten lassen! Lukas Rieger/Snapchat

Seine weiblichen Fans können also aufatmen und sich einfach für ihr Idol freuen, dass er sich nach dem ganzen Tourstress gerade mal so richtig erholen kann. Denn das haben er und natürlich auch Faye Montana sich auf jeden Fall verdient.