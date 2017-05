Zucker pro Tag: Daran merkst Du, dass Du zu viel davon isst!

Wie viel Zucker pro Tag ist eigentlich gesund? Laut aktuellem Stand empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Erwachsene (ab 18 Jahren) etwa 6 Teelöffel Zucker (ca. 25 Gramm) pro Tag. Für Kinder und Teenager sind etwa 50 - 60 Gramm ok.

Was sofort auffällt: Viel Zucker pro Tag ist das nicht. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wenig 25 Gramm Zucker sind, nehmen wir uns einen ganz normalen Vollmilch-Schokoriegel. Dieser enthält bereits 12 g Zucker. Isst man also täglich zwei davon, ist die Grenze der von der WHO empfohlenen Menge für Erwachsene schon fast erreicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte man dann also noch nicht mal eine einzige vollwertige Mahlzeit. Echt verrückt oder?