Zu diesem Zeitpunkt haben Paare den besten Sex!

Sex gehört über kurz oder lang in einer Beziehung einfach dazu. Manche warten mit dem ersten Mal Sex in einer neuen Beziehung sehr lange, andere wollen schnell herausfinden, ob man auch im Bett dieselbe Sprache spricht. Allerdings dauert das in der Regel eine Weile, denn Pärchen müssen sich beim Sex erst einmal einspielen und die gemeinsame Leidenschaft entdecken. Was sind die Vorlieben des anderen? Wo darf man den Partner am Körper berühren, wo liebt er es und wo mag er es nicht so gerne?

Dann haben Paare den besten Sex in einer Beziehung!

Laut dieser Umfrage gibt es sogar einen ganz bestimmten Zeitpunkt, zu dem der Sex besonders gut ist. Die meisten Paare sind nach mindestens sechs Monaten so richtig gut im Bett eingespielt. Woran das liegt? In den ersten Monaten muss erst einmal ein Vertrauen aufgebaut werden. Bis wir in einer Beziehung über unsere Wünsche und Vorlieben sprechen, dauert es eine Zeit.

Und auch wenn man immer offener in einer Beziehung wird, so hält die intensive Sex-Phase trotzdem nicht ewig an. Laut der Umfrage sei die Hochphase bei den meisten Partnerschaften schon nach einem Jahr wieder vorbei und die Qualität des Sexes würde sogar kontinuierlich abnehmen.

Aber keine Sorge - wenn ihr immer mal wieder Variation in Euer Liebesspiel bringt, dann muss das nicht der Fall sein! Hier erfährst Du zum Beispiel, wie die Missionarsstellung abwechslungsreich wird.