Zoella ist die bekannteste Youtuberin aus Großbritannien. Wie bei "bilou" von Bibis Beauty Palace hierzulande, sind die englischen Fans total heiß auf auf ihre Beauty-Produkte namens "Zoella Beauty". Doch auch die deutschen Fans können jetzt in den Genuss von ihrer Duschcreme, Badebrause & Co. kommen: Rossmann verkauft ab sofort in Deutschland exklusiv alle Artikel von Zoella.

Zoella Beauty: Diese Produkte gibt es bei Rossmann

Zoella Beauty beinhaltet nicht nur klassische Beauty-Artikel, wie Cremes fürs Duschen und Baden sowie Peelings. Der britische Youtube-Star verkauft über Rossmann auch verschiedene Parfüms und Kosmetiktaschen. Fans der 27-Jährigen können aus der kompletten Kollektion von Zoella Beauty auswählen.

Zoe Elisabeth Sugg, wie Zoella mit bürgerlichem Namen heißt, ist eine der erfolgreichsten Social Media Stars der Welt. Bei Instagram hat sie über 10,8 Millionen Abos und bei Youtube sogar 11,7 Millionen.