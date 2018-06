Zayn Malik und Gigi Hadid: Überraschendes Liebes-Comeback

Erst im März wurde bekannt, dass Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (23) nach zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Doch schon jetzt scheinen die beiden es nicht länger ohneeinander auszuhalten – es sieht ganz danach aus, als wären der Ex-„One Direction“-Star und das Topmodel wieder ein Paar!

Zayn Malik und Gigi Hadid: Zeichen deuteten darauf hin, dass es noch nicht vorbei ist

Fans haben schon länger vermutet, dass zwischen dem "Pillowtalk"-Sänger Zayn Malik und seiner schönen Ex-Freundin Gigi Hadid noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Immer wieder machten Gerüchte die Runde, der Brite sei noch nicht über die Beziehung hinweg und vor wenigen Wochen erwischten Paparazzi den 25-Jährigen eines Morgens sogar dabei, wie er Gigis Haus verließ, nachdem er es am Abend zuvor betreten hatte. Und auch beim Angucken des Videoclips zu seinem Song "Let Me" wurde klar: Da knabbert jemand noch ordentlich am Beziehungs-Aus. Denn die weibliche Hauptdarstellerin sah Gigi zum Verwechseln ähnlich! Anfang Mai wurden die beiden dann zur Krönung knutschend in New York gesichtet! Doch bislang gaben die beiden kein offizielles Statement dazu, was da jetzt eigentlich wirklich zwischen ihnen läuft...

Ein Beitrag geteilt von Zayn Malik (@zayn) am Mai 28, 2018 um 10:17 PDT

Gigi macht die Love-Reunion auf Instagram öffentlich

Jetzt scheint auch Gigi Hadid gemerkt zu haben, wie sehr sie noch an ihrem Zayn hängt. Denn die Beauty postete ein süßes Kuschel-Pic von sich und ihm in ihrer Instagram-Story! Für ein Küsschen unterbrach der Sänger sogar extra das Pokemon-Game, das er gerade zockte.

Instagram/gigihadid

Das muss wahre Liebe sein :D Die Fans freuen sich jedenfalls über das Liebes-Comeback der beiden und drücken ihnen die Daumen, dass ihr Glück diesmal anhält!