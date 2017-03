Gigi Hadid und Zayn Malik: Das sind ihre Kosenamen!

Gigi Hadid und Zayn Malik sind seit über einem Jahr ein Paar. Die beiden versuchen so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Das Topmodel soll bereits im vergangenen Jahr bei ihm in die Bel-Air Villa in Los Angeles eingezogen sein und traf auch schon mehrfach seine Familie. Gigi und Zayn planen die Zukunft zusammen, auch wenn sie seinen Heiratsantrag noch nicht angenommen hat.

Ein paar intimere Details über ihre Beziehung, verriet der Ex-One Direction-Star im Interview mit dem US-Magazin "The Sunday Times Style". „Ich nenne sie Gee, sie nennt mich Zee. Es gibt auch noch andere Namen, aber die behalte ich für mich…“

Uuuh, wie süß! Auch Gigi und Zayn haben niedliche Kosenamen für sich entwickelt. Wir sind uns sicher: Bald wird die 21-Jährige den Heiratsantrag schon annehmen. :)

1. Februar 2017

Gigi Hadid und Zayn Malik daten sich regelmäßig

Gigi Hadid und Zayn Malik sind beide viel beschäftigt. Da ist es gar nicht so leicht, als Paar auch mal Zeit zusammen zu verbringen. Um ihre Liebe aufrecht zu erhalten, versuchen die beiden regelmäßig Dates zu haben.

In einem Interview mit der britischen ‚Vogue‘ verriet das Topmodel, wie sie ihre freie Zeit mit Zayn am liebsten verbringt. „Wenn ich in Los Angeles bin, bleibe ich die meiste Zeit einfach zu Hause. Das ist meine persönliche Auszeit, die ich mit meinem Freund verbringe. Wir machen Kunst und kochen. Wir mögen Filmnächte und ordern von diesem tollen Laden, der den besten Latte Macchiato und Lebkuchen-Kekse macht. Ich brauche Kaffee, um wach zu bleiben.“

Gigi Hadid & Zayn Malik lieben die Zeit zusammen

Klingt total schön und eben auch ganz normal! Im Interview schwärmte Gigi von ihrem Liebsten und plauderte aus, was sie an Zayn am attraktivsten findet: „Ich würde sagen, sein Gehirn. Wir sind beide zum ersten Mal in einer Beziehung, in der man außerhalb der Arbeit gemeinsame Interessen hat. Wir können zusammen kochen, genauso wie zusammen künstlerisch aktiv sein. Wir fühlen beide, dass wir über alles reden und viel von dem jeweils anderen lernen können.“

Für Gigi Hadid und Zayn Malik zählt an erster Stelle die gemeinsame Zeit! Wir hoffen, dass sie davon immer genug haben...

19. Januar 2017

Sind Gigi Hadid und Zayn Malik doch verlobt?

Noch im letzten Jahr soll Gigi Hadid den Heiratsantrag von Zayn Malik angeblich abgelehnt haben. Jetzt wurde das Model in New York gesichtet. Ihr Ouftit? Eher unscheinbar. Auf den Bildern trägt sie einen einen grauen Sweater, eine rockige Bomber-Jacke und eine stylishe Sonnenbrille.

Doch ein kleines Detail sorgt jetzt für mächtig Spekulationen. Und auch an Zayn hat sich mal wieder etwas verändert. Was genau das ist, siehst Du natürlich im Video!

5. Januar 2017

So unfassbar verliebt sind sie ineinander!

Wie man mit nur einem Foto für einen kurzen Atem-Aussetzer sorgen kann? Das zeigen uns jetzt Gigi Hadid und Zayn Malik! Gerade teilte der Musiker ein Foto von sich und seiner Freundin - und was sollen wir sagen. . . Die beiden sind einfach so unfassbar süß, dass man es kaum aushält!

Die Collage zeigt Gigi und Zayn - sie steht hinter ihm und ist nicht komplett zu sehen (sie versteckt sich ein bisschen hinter ihm) und hält ihm seine Haare aus dem Gesicht. Was uns die beiden mit diesem Foto genau sagen wollen, ist nicht klar. Allerdings lässt sich deutlich erkennen, wie unfassbar zufrieden die beiden wirken.

Bei Instagram wird das Pic gerade unfassbar gefeiert. Nach nur 11 Stunden hat es schon mehr als 1,8 Millionen Likes! Es sieht schon jetzt so aus, als könnte das unser meist-geliktes Bild 2017 werden ;)

Wir freuen uns für die beiden und auch auf weitere mega-süße Pärchen-Fotos, die einfach alle Herzen zum Schmelzen bringen!

22. Dezember 2016

Hat sie seinen Heiratsantrag abgelehnt?

Eigentlich sind Gigi Hadid und Zayn Malik doch ein echtes Traumpaar. Seit gut einem Jahr sind das Model und der Musiker zusammen. Nicht verwunderlich, dass Zayn Malik dachte, es sei an der Zeit, die Frage aller Fragen zu stellen. Doch mit dieser Reaktion auf seinen Heiratsantrag hätte der Ex-One-Direction-Star wohl nicht gerechnet. Denn: Gigi sagte Nein!

Das verriet zumindest ein Insider dem amerikanischen Magazin Life & Style. "Sie ist erst 21 und fühlt sich nicht bereit dazu, zu heiraten. Deshalb hat sie ihm einen Korb gegeben", so der Insider.

Außerdem habe Gigi Hadid miterleben müssen, wie ihre Mutter Yolanda zwei harte Scheidungen durchmachen musste. "Daher will Gigi 100 Prozent sicher sein, dass Zayn der Richtige ist, bevor sie sich fürs Leben bindet."

13. Juni 2016

Wow, das ist krass! Zayn Malik musste gerade etwas erleben, das einfach nur furchtbar ist. Schon seit Längerem leidet der Musiker unter Angststörungen. Vor jedem Auftritt steigt in ihm Panik auf, doch normalerweise bekommt er diese schnell in den Griff.

Zayn Malik musste seinen Auftritt absagen!

Beim letzten Mal ging bei ihm allerdings gar nichts mehr. Eigentlich sollte er beim "Capital Summertime Ball" in London auftreten, doch dann überkam ihn die schreckliche Angst. Bei Instagram entschuldigte er sich bei seinen Fans:

"An all die Menschen, die heute beim 'Capital Summertime Ball' auf mich gewartet haben. Ich bin gestern nach England geflogen, um in meinem Heimatland vor meiner Familie, meinen Freunden und insbesondere vor meinen englischen Fans aufzutreten. Leider hat mich meine Angststörung, die mich seit Monaten bei Live-Auftritten verfolgt, erwischt und überwältigt. Wegen der Größe des Events erlitt ich die schlimmste Panikattacke meiner Karriere. Ich kann mich nicht genug entschuldigen, aber ich will ehrlich zu denjenigen sein, die so geduldig auf mich gewartet haben. Ich verspreche, dass ich versuchen werde, es wieder gut zu machen. Ich weiß, dass jeder, der unter Angstzuständen leidet, mich verstehen wird und hoffe, dass diejenigen, die es nicht kennen, meine Situation verstehen."

Oh Shit! Uns tut der Sänger wirklich leid! Viele Fans verstehen, dass er einfach nicht auftreten konnte. Andere verurteilen ihn dafür und behaupten, dass das nur eine Ausrede sei und er einen völlig anderen Grund hatte, nicht aufzutreten. Doch das halten wir für völlig ausgeschlossen!

Gigi Hadid liebt ihn & steht hinter ihm!

Inzwischen meldete sich auch Freundin Gigi Hadid zu Wort und machte ihm die wunderschönste Liebeserklärung ever!!! Bei Twitter machte sie nicht nur klar, dass sie hinter ihm steht und seine Entscheidung akzeptiert und bewundert, sondern auch, dass die beiden definitiv ein Paar sind.

"Z – Ich habe gesehen, wie du dich durchgekämpft hast, um für deine Fans da zu sein. Deine Tapferkeit in diesen Zeiten macht mich stolz, aber deine Ehrlichkeit letzte Nacht beweist, was dich ausmacht – echt zu sein.Du hast das Beste aus deiner Situation gemacht und deinen Fans die Möglichkeit gegeben, dich als Musiker besser zu verstehen. Wir sind alle hier, um dich zu unterstützen und die Erfahrung leichter zu machen. Dein Talent und dein gutes Herz werden dich nie falsch leiten. Ich liebe dich und bin immer so stolz auf dich."

OMG! Die sind einfach nur supersüß und ganz klar unser absolutes Lieblings-Promi-Pärchen! Bei so einer unglaublichen Unterstützung wird Zayn das Konzert vermutlich superschnell nachholen können und die wütenden Fans beruhigen sich hoffentlich schnell wieder!

6. Juni 2016

Ist ihre Beziehungs-Pause schon vorbei?

Mit diesen News fängt die Woche doch schon mal ziemlich gut an! Nachdem in der letzten Woche bekannt wurde, dass sich Gigi Hadid und Zayn Malik getrennt haben sollen, heißt es jetzt, dass sie ihre Krise überstanden haben und wieder zusammen sein sollen.

Ist ihre Pause vorbei?

Angeblich gab es in der Vergangenheit immer mal wieder solche Phasen, in denen sie einige Zeit Abstand voneinander genommen haben, um dann wieder glücklich zusammen zu kommen. Und auch diesmal vermuteten Freunde der beiden, dass sie einfach nur eine kleine Pause einlegen.

Sie sind noch zusammen!

Und tatsächlich: Gegenüber "Just Jared" erzählte eine Quelle jetzt, dass Gigi und Zayn nie endgültig Schluss gemacht hätten. Inzwischen wurde das Model auch schon mit ihrer geliebten Zayn-Kette (ein kleines "Z") in Hollywood gesehen. Bei Snapchat rockte sie gerade auch zu seinem Song "Pillowtalk" ab.

Na wenn das kein eindeutiges Zeichen ist? Oder würdest Du die Songs Deines Ex-Freundes in Dauerschleife hören? Eher unwahrscheinlich oder? Bei einem Event wurde Gigi übrigens auch nach ihrem perfekten Abend gefragt, den sie so beschrieb: "Kochen, malen, mit meinem Hund spielen, mit meinem Freund abhängen und Filme gucken." Ohne Freund würde sie soetwas vermutlich nie sagen!

Wir freuen uns und hoffen, dass wir die beiden dann auch bald wieder so richtig zusammen in der Öffentlichkeit erleben dürfen!

3. Juni 2016

Sie haben sich getrennt!

Nicht ihr auch noch! Die Gerüchte gab es inzwischen schon eine ganze Weile, aber so richtig wahrhaben wollte es sicher niemand. Jetzt steht fest, dass sich Zayn Malik und Gigi Hadid (sie waren so süß zusammen!) getrennt haben. Nach nur sieben Monaten ist alles vorbei.

Legen sie nur eine Pause ein?

Wie "E! News" berichtet, könnte es sich allerdings auch nur um eine Pause handeln. Hmmm, wenn wir mal ehrlich sind, so eine Pause bedeutet am Ende leider nur für die Wenigsten, dass sie dann doch wieder zusammen kommen und happy sind. Außerdem behauptet das Magazin, dass sie ihre Beziehung tatsächlich schon vor einigen Wochen beendet haben.

Ihre letzten verliebten Auftritte auf dem roten Teppich, wie bei der Met Gala, scheinen also wirklich nur "gespielt" gewesen zu sein. Krass! Wie es genau für die beiden weitergehen soll, ist noch nicht klar. Nachdem gerade die Trennung von Taylor Swift und Calvin Harris bekannt wurde, ist das für uns jetzt nur noch eine weitere Enttäuschung!