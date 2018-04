Zayn Malik und Gigi Hadid: Er will sie zurück!

Zayn Malik und Gigi Hadid sind seit Mitte März offiziell getrennt. Doch der Ex-„One Direction“-Sänger kommt einfach nicht damit klar, dass seine Exfreundin kein Teil mehr seines Lebens ist. Denn der 25-Jährige ist überzeugt: Sie ist die einzige, die ihn wirklich kennt.

Das vermisst Zayn Malik an Gigi Hadid

Auch Wochen nach der Trennung vermisst Zayn Malik seine Ex Gigi Hadid immer noch sehr. Die Beziehung der beiden Superstars ist zwar vorbei, doch Zayn hofft mehr als alles andere, dass die 23-Jährige in sein Leben zurückkehrt – wenn auch nur als Freundin. Mehr als zwei Jahre lang waren die beiden unzertrennlich… Gigi kennt Zayn also so gut wie sonst niemand. Sie weiß, wie er tickt und versteht, was in ihm vorgeht. Zayn konnte sich immer auf Gigi verlassen, denn sie hat ihn genommen, wie er war – mit all seinen Macken. Außerdem hat das Victoria’s Secret-Model ihren Freund immer unterstützt. All das fehlt dem „Let Me“-Sänger jetzt furchtbar.

Immerhin: Die beiden verbringen noch Zeit zusammen

Ob es wirklich ganz vorbei ist zwischen dem Ex-Traumpaar, oder ob sie zumindest noch die Chance auf eine Freundschaft haben, wird sich zeigen. Wir würden es den beiden auf jeden Fall wünschen! Und so schlecht sieht es gar nicht aus: Denn erst vor wenigen Tagen wurde Zayn Malik dabei gesichtet, wie er in Gigis Haus ging und erst am nächsten Morgen wieder herauskam...