Zayn Malik: Trennung von Gigi Hadid!

Egal, wo die beiden hingehen, Zayn Malik und auch Gigi Hadid fallen allein schon mächtig auf. Wenn die Zwei dann auch noch gemeinsam unterwegs sind, gibt es für viele Fans kein Halten mehr. Aber auch vor den Paparazzi können sie sich kaum noch verstecken: "In New York, wo Gigi lebt, wagen wir uns manchmal in den frühen Morgenstunden für einen Spaziergang vor die Tür. Aber es gibt dort eher selten Underground-Parkplätze bzw. kaum Wege, auf denen man den Paparazzi entkommen kann. In L.A., wo ich lebe, ist das leichter, weil die Stadt auf die vielen Promis ausgerichtet ist und es oft Hintertüren etc. gibt", erklärt er im Interview.

Zayn Malik: Das hilft ihm bei Panikattacken! Puh, das klingt ganz schön anstrengend. Man kann sich kaum vorstellen, wie es sich anfühlt, wie Zayn Malik und Gigi Hadid, nicht einfach so zusammen rausgehen zu können. Dafür macht es sich das Paar regelmäßig zu Hause gemütlich. Zayn kocht ganz gern und zusammen schauen die beiden dann Filme. Und das Letztere den beiden mal ausgehen, ist ziemlich unwahrscheinlich. . . ;) Gigi Hadid

