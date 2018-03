Zayn Malik: Neuer Look nach Trennung von Gigi Hadid

Sänger Zayn Malik trennte sich erst kürzlich von Model-Freundin Gigi Hadid. Und tat etwas, was typisch ist nach jeder Trennung: Er legte sich eine neue Frisur zu! Seinen neuen Look siehst du hier:

Zayn Malik ist jetzt blond!

Huch! Da haben wir nicht schlecht gestaunt, als Zayn Malik uns seinen neuen Look auf Instagram präsentiert hat. Nach der Trennung von Gigi Hadid, färbte sich der Sänger prompt die Haare blond. Das ist jedoch keine große Überraschung, denn das Ex-"One Direction"-Mitglied experimentiert gerne mal mit seinen Haaren. Aktuell scheint Zayn sehr vertieft in die Produktion seines neuen Albums zu sein, vielleicht kommt daher auch der neue Look? Vielleicht wird er das ja irgendwann verraten. Eins ist sicher: Zayn steht sowieso alles!