Zayn Malik: Harry Styles und er waren nie Freunde!

One Direction-Fans, ihr müsst jetzt stark sein: Denn angeblich waren die beiden Bandmitglieder Harry Styles (23) und Zayn Malik (24) nie richtig befreundet!

Das verriet Zayn selbst jetzt in einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift ,,Us Weekly".

Als dem ,,Dusk Till Dawn“-Sänger die Frage gestellt wurde, ob er mittlerweile wieder Kontakt zu seinen ehemaligen Bandmitgliedern hat, meinte er: ,,Es ist natürlich nicht mehr so wie früher, damals haben wir schließlich 24 Stunden am Tag zusammen verbracht. Heute entwickeln wir uns als individuelle Menschen! Aber wir stehen noch immer in Kontakt.“

Zayn Malik: Kein Kontakt zu Harry Styles

Was er jedoch in Bezug auf Harry Styles sagte (der btw laut der Männerzeitschrift ,,GQ" der aktuell am besten gekleidete Mann der Welt ist), brach einigen Fans das Herz: ,,Ehrlich gesagt habe ich nie wirklich mit Harry gesprochen, selbst als ich noch in der Band war. Deshalb habe ich auch nicht wirklich viel von einer Beziehung mit ihm erwartet“, so Zayn Malik.

Waaaas ?! Aber, aber, aber, wir dachten doch immer, die beiden seien ein Herz und eine Seele? Scheinbar haben sie uns jahrelang etwas vorgemacht.

Zayn Malik: Er kann sich eine One Direction Reunion vorstellen

Diese Nachricht hingegen wird dich ganz bestimmt trösten: Auf die Frage aller Fragen - Ob es jemals eine One Direction-Reunion mit Zayn geben wird - sagte er nämlich: „Wer weiß? Ich habe es schon mal gesagt: Sag niemals nie!“.