Zayn Malik: Gibt es bald neue Musik?

Zayn Malik war bisher nie besonders aktiv auf Instagram. Doch neuerdings postet das Ex-"One Direction"-Mitglied regelmäßig Gedichte, private Fotos oder Gesangsvideos – sogar mehrere hintereinander! Was es mit den mysteriösen Posts auf sich hat und ob uns bald neue Musik erwartet, erfahrt ihr hier …

Das bedeuten Zayns Instagram-Posts

Auf der ganzen Welt warten Fans gespannt auf neue Musik von Zayn Malik. Das ehemalige "One Direction"-Mitglied macht es dabei richtig spannend, immerhin sind schon zwei Jahre vergangen, seitdm er sein Solo-Debüt-Album "Mind of Mine" veröffentlicht hat. Um seinen Fans die Wartezeit etwas schöner zu machen, postet Zayn gerade unfassbar viele, wunderschöneCover-Songs auf Instagram. Wie das hier von Micheal Jackson:

Zayn Malik: Erste Hinweise auf seine neuen Songs?

Unter den vielen Covern sind jedoch ein paar unbekanntere Lieder dabei – etwa neue Songs von Zayn? Fans spekulieren ob Titel wie "Lips On Mine" oder "Shut Up" neue Tracks für sein zweites Solo-Album sein könnten. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn in einem Interview verriet Peter Edge, der CEO von Zayns Label RC Records, dass sein Album noch irgendwann dieses Jahr erscheinen wird!

Zayn so persönlich wie nie!

Gedichte, Throwbacks, echte Gedanken, Gitarrenmelodien und nur seine Stimme – so ehrlich und nahbar, wie aktuell auf Instagram, haben wir Zayn noch nie erlebt! Auch Peter Edge verspricht, dass dieses Album optimistischer und vor allem persönlicher wird: "Dieses Album wird den Leuten einen tieferen Einblick in seine Welt geben, als sie vielleicht erwartet hätten." WOW – Zayn scheint wohl viel zu verarbeiten haben! Wir sind sehr gespannt, wie viel Gefühl in seinen Songs stecken wird.

Zayn als Bollywood-Star?

Oh ja, ihr habt richtig gehört! In einem Interview mit "ELLE India" verriet Zayn, dass er einen Song für einen Bollywood-Film aufgenommen hat. Zayn verriet auch, dass er schon immer ein großer Fan von Bollywood-Filmen war. "Es ist eines der ersten Lieder, die ich komplett auf Hindi gesungen habe. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen", gesteht Zayn. Auf Instagram kommen seine Videos auf Hindi/Urdu extrem gut an. Ob seine neuen Songs alle in diese Richtung gehen werden, bleibt abzuwarten …