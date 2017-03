Zayn Malik: Er bekam wegen One Direction eine Ess-Störung!

Zayn Malik: So machte ihn One Direction krank

Im Interview mit der "The Sunday Times" sprach Zayn Malik gerade sehr offen und berichtet von seinen psychischen Problemen, den Angst-Attacken und einer Ess-Störung. "Die Leute interpretierten meine Ess-Störung als Willensstärke. Man erwartet so etwas offenbar nicht von einem Kerl, aber von Frauen. Das ist total verrückt. Alles war so reglementiert und gelenkt. Aber so konnte ich zumindest sagen: 'Nein, ich esse das nicht'."

Angeblich gab es Zeiten, in denen Zayn Malik manchmal tagelang keine Nahrung zu sich nahm. Einfach unfassbar und für einen gesunden Menschen kaum vorstellbar. Inzwischen hat Zayn all seine Krankheiten besiegt. "Damit habe ich nur zu Bandzeiten zu kämpfen gehabt", erklärt er weiter.