Zac Efron: Kollege enthüllt Penis Details!

YEAH - am 1. Juni kommt "Baywatch" mit Zac Efron in die Kinos. Wir haben die größte Beach-Party des Jahres schon vorab sehen dürfen und mussten ordentlich lachen.

Vor einigen Wochen haben wir über den Baywatch-Star Zac Efron berichtet, als sein Schauspiel-Kollege Adam DeVine pikante Details über das beste Stück des durchtrainierten Hollywood-Lieblings ausplauderte. In "Baywatch" gibt es viel nackte Haut, doch geht es eher weniger um Zacs Körper-Mitte, als unter anderem um die eines Toten!

Schau Dir jetzt den crazy Clip mit Zac Efron als Nachwuchs-Oberazt an ;) Viel Spaß!

24. Februar 2017

*Hach* Bei dem Namen „Zac Efron“ wird uns schon ganz warm ums Herz. Der Schauspieler ist einfach ein H-O-T-T-I-E! Auf seinen Social Media Kanälen verwöhnt er uns immer wieder mit heißen Sixpack-Schnappschüssen und bringt uns dezent zum Schwitzen… Aber dafür trainiert er auch hart!

Back and bi's #baywatch Ein von Zac Efron (@zacefron) gepostetes Foto am 4. Feb 2016 um 13:28 Uhr

Wie sieht der Penis von Zac Efron aus?

Jetzt wurde ein richtig intimes Detail über Zac bekannt, denn es geht um sein bestes Stück. Sein Schauspielkollege Adam DeVine ist nämlich in Plauderlaune gekommen und hat gegenüber der britischen „Daily Mail“ detailreiche Informationen über Zac Efrons Penis gegeben.

Wie bitte? Ja, Du hast richtig gelesen. Der „Modern Family“-Star, der mit Zac gemeinsam für die Komödie „Mike And Dave Need Wedding Dates“ vor der Kamera stand, hat in der Umkleidekabine also mal richtig hingeguckt und zwar zwischen Zac’s Beine. Was er dort gesehen hat, hat ihn scheinbar nachhaltig beeindruckt.

„Es ist ein sehr ansprechender Schw…! Er ist genauso sehnig wie seine Arme“, schwärmt Adam DeVine.

Oh man! Wollten wir diese Information wirklich bekommen? Eigentlich tut uns Zac Efron ein wenig leid - solche Informationen sollten tatsächlich NICHT an die Öffentlichkeit. Nun ist es zu spät... ;-)

Gerade dreht Zac gemeinsam mit „The Rock" den neuen Baywatch-Streifen und trainiert hierfür noch härter. Belassen wir es doch einfach bei schönen hotten Insta-Pics *hach*.

First day protecting the bay is a wrap. Thanks to the big guy (Dwayne). Stay tuned. More adventures lie ahead. #speedoready #baywatch Ein von Zac Efron (@zacefron) gepostetes Foto am 22. Feb 2016 um 19:16 Uhr