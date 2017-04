Yvonne Pferrer & Jeremy Grube: Wollen die Köln 50667 Stars heiraten?

Yvonne Pferrer und Jeremy Grube haben sich bei "Köln 50667" kennen und lieben gelernt. Seit drei Jahren sind die beiden inzwischen ein Paar und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Yve und Jerry sind ein echtes Traumpaar und unterstützen sich gegenseitig, wo sie nur können. Seit einigen Monaten sind beide Stars endgültig bei "Köln 50667" ausgestiegen. Ein Serien-Comeback schließen Yvonne Pferrer und Jeremy Grube aktuell leider aus.

Yvonne Pferrer und Jeremy Grube sind ein Dreamteam

Die beiden verbindet unter anderem eine große Leidenschaft - das Reisen! Wenn sie Zeit haben, urlauben Yve und Jerry am liebsten um die Welt. Beide haben einen YouTube-Kanal, auf dem ihre Reisen in Vlogs festgehalten werden.

Wollen Yvonne Pferrer und Jeremy Grube heiraten?

Die beruflichen Ziele sind klar: Yvonne Pferrer startet derzeit als Influencerin durch. Ihr Freund Jeremy arbeitet hart an einer Musikkarriere. Aber wie sieht es eigentlich im Privatleben aus? Wollen die beiden heiraten? Gibt es schon Zukunftspläne? Promiflash hat mit Jeremy über diese Themen gesprochen und seine Antworten sind ziemlich eindeutig: "Ne, überhaupt gar nicht. Also für mich ist Heiraten grundlegend auch nichts Wichtiges in dem Sinne, man muss funktionieren zusammen, wenn das entsteht, gar keine Frage – das ist schön. Aber das ist nicht geplant. (...) Wir genießen einfach die Zeit und gucken mal, was kommt."

Schade eigentlich... aber Yvonne und Jeremy sind ja noch jung! Vielleicht ändern sich ihre Pläne ja noch. Und ansonsten ist es eh am WICHTIGSTEN, dass die beiden einfach nur glücklich bleiben!! <3

