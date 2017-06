Yvonne Pferrer aka "Köln 50667"-Anna spricht über ihren Ausstieg

Yvonne Pferrer spielte in der RTL II Serie "Köln 50667" vier Jahre lang die Rolle Anna Kowalski. Schnell eroberte sie die Herzen der Zuschauer und wurde zum Publikumsliebling. Als die Darstellerin vor einem Dreivierteljahr bei "Köln 50667" ausgestiegen ist, brach für viele Fans eine Welt zusammen. Nun spricht Yvonne Pferrer zum ersten Mal über die Gründe ihres Ausstiegs.

Die Lovestory von Yvonne Pferrer & Jeremy Grube

Darum ist Yvonne Pferrer bei "Köln 50667" ausgestiegen!

Yvonne Pferrer ist im Herbst 2016 bei "Köln 50667" endgültig ausgestiegen. Lange Zeit hat sie über die Gründe geschwiegen, doch nun packt die Beauty in ihrem Ibiza Vlog endlich aus.

Grund 1: "Ich habe ja von Anfang an gedreht, wirklich vier ganze Jahre lang und das fast jeden Tag. Und ich muss sagen: es war eine meiner schönsten Zeiten, die Leute da sind super toll. Aber irgendwann war ich einfach leer, weil man so gut wie jeden Tag viele verschiedene Emotionen spielen muss und dann bleiben nicht mehr viele Emotionen für einen selber übrig.", so Yvonne.

Grund 2: Yvonne wollte gerne neue Erfahrungen sammeln und die Welt entdecken. Da sie mit den Dreharbeiten so stark verplant war, wollte sie endlich mehr Freiraum für eigene Projekte.

Grund 3: Für "Köln 50667" hat Yve die Schule abgebrochen und ihr Abitur somit versäumt. Doch die Darstellerin hatte sich damals geschworden, dass sie ihr Abi nachholen wird. In den letzten neun Monaten hat sie jetzt ihr Fachabitur im Bereich Gestaltung absolviert. "Ich war jeden Tag bis 15 Uhr in der Schule. Und ich hab ein Zeugnis, mit dem ich sehr zufrieden bin", erzählt sie stolz.