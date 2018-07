XXXTentacion: Baby-News nach seinem Tod

Der schockierende Mord an Rapper XXXTentacion erschütterte Mitte Juni Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt wurde der 20-Jährige in Florida bestattet. Doch ein letztes Geschenk macht der Superstar seiner trauernden Familie nun nach seinem Tod noch…

So wurde XXXTentacion bestattet

Zwei Wochen ist es jetzt her, seit XXXTentacion auf offener Straße erschossen wurde. Seitdem trauern Fans auf der ganzen Welt um den jungen Rapper. Doch am schlimmsten hat die Nachricht von seinem Tod natürlich die Freunde und Familie des 20-Jährigen getroffen. Am Donnerstag wurde der Musiker nun in Florida im Kreise seiner Liebsten bestattet – nachdem sie sich noch einmal an seinem aufgebahrten Leichnam von ihm verabschiedet hatten. Die Öffentlichkeit durfte nicht an der Trauerfreier teilhaben.

XXXTentacions Mutter Cleopatra ließ für ihren toten Sohn ein riesiges Mausoleum erbauen, wo er nun seine letzte Ruhe finden soll. Sie teilte ein Foto davon auf Instagram. Darauf sind um das Mausoleum herum unzählige Rosen zu sehen – die meisten davon sind schwarz.

My guardian angel 👼🏾 Ein von @ cleo_ohsojazzy geteilter Beitrag am Jun 30, 2018 um 1:59 PDT

XXXTentacion wird nach seinem Tod noch Vater

Der einzige Lichtblick in dieser schweren Zeit ist für seine Hinterbliebenen ein letztes Geschenk, das XXXTentacion ihnen nun noch macht: Denn die Freundin des Rappers erwartet ein Baby von ihm! Es ist unendlich traurig, dass das Kind seinen Papa nie kennenlernen wird. Doch vielleicht gibt es seiner Mama und seiner Oma Kraft, um irgendwie über den viel zu frühen Tod des jungen Mannes hinwegzukommen.

He left us a final gift. Ein von @ cleo_ohsojazzy geteilter Beitrag am Jun 21, 2018 um 1:55 PDT

Insgesamt drei Männer werden verdächtigt, am Mord an XXXTentacion schuld zu sein. Doch nur einen konnten die Polizisten bislang schnappen! Die beiden anderen sind der Polizei zwar schon namentlich bekannt, aber immer noch auf der Flucht…

