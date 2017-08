xLaeta, die mit bürgerlichem Namen Julia Maria heißt, ist eine 21-Jährige YouTuberin. Mit über 1,4 Millionen Abonnenten (Stand: August 2017) gehört síe zur Top 100 der meist abonnierten Kanäle in Deutschland. Hier erfährst Du alles, was Du über xLaeta aka Julia Maria wissen willst.

xLaeta aka Julia Maria: Alle Infos über die Youtuberin

Ihren Kanal erstellte Julia Maria am 13. Februar 2013 unter dem Namen "xLaeta". Im August 2016 überschritt sie dann die magische 1 Millionen Abonnentenmarke. Auf ihrer Website erklärt die YouTuberin, wie sie zu ihrem Nicknamen gekommen ist: "'Laeta' kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt so viel wie 'Die Fröhliche', was mich meiner Meinung nach ganz gut beschreibt. Nur 'Laeta' war auf YouTube, wo ich meine Reise durch alle Social Media Plattformen gestartet habe, allerdings schon vergeben. Mit meiner ganzen Inspiration habe ich deswegen einfach ein 'x' davorgesetzt, und fertig war der Nickname."

xLaeta hat ihren eigenen Shop/Merch

Sie hat so lange daran gearbeitet und endlich ist es soweit: Seit dem 1. August 2017 gibt es den ersten Merch von xLaeta in ihrem eigenen Online Shop. Lange hat sie an den Designs etc. gearbeitet - nun sind die ersten Teile verfügbar. Und zukünftig wird sich Julia Maria sicher noch viel mehr für ihren Shop überlegen.

xLaeta: Wer ist ihr Freund?

xLaeta aka Julia Maria ist vergeben, ihren Freund will sie aber aus der Öffentlichkeit so gut es geht heraushalten. Zwar dreht sie auch gemeinsame Videos mit ihm, allerdings ist er dort nie zu sehen, sondern immer nur hinter der Kamera zu hören. Auch bei Instagram gibt es kein Pärchen-Selfie mit ihrem Freund.

xLaeta bei Instagram, YouTube, Twitter, Facebook & Snapchat

xLaeta aka Julia Maria ist ein richtiger Social Media Profi - die Beauty ist auf fast allen Kanälen vertreten. Und hier sind ihre Profile:

xLaeta bei Instagram

xLaeta bei YouTube

xLaeta bei Twitter

xLaeta bei Facebook

xLaeta bei Snapchat: JuliaMaria.F

xLaeta: Kater Tabby ist ihre große Liebe

Kater Tabby ist der ganze Stolz von xLaeta. Seit September 2015 lebt der hübsche Britisch Kurzhaar bei der YouTuberin und durfte auch schon in diversen Videos auftreten. Auch bei Snapchat und Insta Stories ist Tabby oft zu sehen. Kein Wunder, der Kater ist wirklich bildhübsch und verspielt. Und was er so in seiner Freizeit macht? Schlafen, essen, schlafen und auch mal eine Runde toben. ;)

Ein Beitrag geteilt von X L A E T A (@xlaeta) am 27. Sep 2015 um 4:01 Uhr

Inzwischen ist Tabby schon etwas größer geworden - jetzt sieht er so aus: